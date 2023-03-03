韓美3月13日「自由護盾」聯合軍演　5年來首次戰區級實兵演習

韓美兩軍3月3日稱13日至23日舉行代號為「自由護盾」（Freedom Shield∙FS）的聯合軍演，以確保聯合防衛態勢牢固，進一步提升韓美同盟應對能力，並將重啟戰區級實兵演習。



韓聯社3日報道，聯演期間，韓美將集中進行代號為「雙龍」的聯合登陸演習、代號為「柚木刀」（Teak Knife）的聯合特戰演習等20多個演習，而被命名為「戰士護盾」（Warrior Shield FTX∙WS FTX）聯合野外實兵機動訓練，規模亦將升至過去的「鷂鷹」（FE）韓美聯演水平。

俄衛網稱，這意味着文在寅政府2018年考慮韓朝和解氛圍而叫停的戰區級韓美聯演實兵機動演習時隔5年再度舉行。雖然韓美兩軍當天未正式公布，但亦會舉行有美國航母參加的航母打擊群聯演，以及韓美日導彈預警演習。

韓美兩國表示，這象徵着韓美聯軍鞏固聯防態勢的能力和決心。兩軍將集中進行大規模聯合野外實兵機動演習，從而提升聯合作戰執行能力。兩軍將在加強對朝監視和戒備態勢的情況下實施聯演，以應對朝鮮可能發起的挑釁。

韓國前屆政府自韓朝簽署《九一九軍事協議》以來，將聯合野外機動訓練部隊規模降至營級以下，而尹錫悅政府成立後，韓美兩軍在2022年下半年的「乙支自由護盾」（USF）聯演中重啟團級以上實兵訓練，。