美韓軍演回應朝鮮試射洲際彈道導彈　韓國批金與正言論令人憤慨

朝鮮2月18日向東部海域發射一枚「火星-15」洲際彈道導彈（ICBM），朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正並發言批評美國與韓國破壞地區穩定。美韓空軍19日以聯合空中演習回應，韓國統一部又反擊金與正的言論，指朝方大放厥詞，把責任轉嫁韓國、美國，令人憤慨。



韓國聯合參謀本部表示，為應對朝鮮發射洲際彈道導彈，韓美兩軍19日在朝鮮半島上空聯合空中演習，並投入美國戰略武器。

2022年11月19日，朝鮮官媒發放金正恩與其女兒金朱愛的照片，背景是一枚洲際彈道導彈（Reuters）

10多架戰機參演

韓聯社指，在演習中，美軍B-1B戰略轟炸機進入韓國防空識別區，然後有韓國空軍F-35A和F-15K戰鬥機、美國空軍F-16戰機護航，又以聯合編隊飛行。報道指有10多架兩國戰機參演，戰機從朝鮮半島西部海域穿越南部地區，飛往東部海域。

韓國軍方稱這次演習提升聯合作戰執行能力，並確認美國對朝鮮半島提供防禦和延伸威懾的承諾。

金與正：圖為2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正出席在越南河內胡志明陵舉行的獻花儀式。（Reuters）

金與正斥美韓破壞地區穩定

在朝鮮證實試射火星-15洲際彈道導彈後，金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正19日發表講話，批評美國和韓國以應對威脅為藉口大肆喧嚷擴張遏制力和聯合防衛態勢，公然暴露要在朝鮮半島地區取得軍事優勢、佔據主導地位的企圖和極為過度的野心，破壞地區穩定。

韓：大放厥詞令人憤慨

韓國統一部19日回應金與正的言論，指朝鮮忘記了當前局勢惡化的原因和責任在於自身盲目的核導彈開發，但把責任轉嫁給韓國和美國，大放厥詞，令人憤慨。

韓方又指朝鮮近來不斷有人員餓死，面臨嚴重糧荒，若朝鮮政權不顧民生和人權持續挑釁，將在國際社會上遭遇更為孤立的境地。