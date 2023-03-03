英國54議員致函外相　促與港府交涉釋放毛孟靜以探望丈夫

泛民47人初選案之一的被告、立法會前議員毛孟靜的丈夫Philip Bowring據報病重留醫。54名英國會議員及前港督彭定康（Chris Patten）向英國外相祁湛明（James Cleverly）發聯署信，要求他與港府交涉，提出要求釋放毛孟靜，讓她可探望丈夫。



這封在2月24日發出的信件由54名上下議院跨黨派議員聯署，帶頭的包括前彭定康。有份聯署的議員稱，Philip Bowring以及與毛孟靜所生的兩名兒子都是英國公民。她是2012年因當選立法會議員才放棄英籍。他們認為英國外交部有「特殊義務」，故向港府爭取基於人道立場釋放她。

根據香港法例第234A章 《監獄規則》第17條，所有在囚人士都可向懲教署署長申請外出許可，懲教署會因應不同個案，整體考慮各方面因素，包括該名在囚人士的刑期、罪行、犯罪背景、保安級別、公眾關注、越柙可能、服刑時間、獄中行為、現場人流、地點安全、與家人關係，以及其他因素等以作批核，保安風險是重要考慮因素之一。

署方指，在囚人士如果因為親屬病重或過身向院所申請外出探望或拜祭，院所會根據上述的因素作出評估。如申請獲得批准，在囚人士會由懲教人員安排並柙解去探望或拜祭他們的親人，期間在囚人士不可以與任何在場人士（包括親屬）有身體接觸。

香港英文媒體《Transit Jam》的Twitter帳戶2月9日稱毛孟靜丈夫因肺炎入住醫院深切治療部，但她涉47人初選案被關柙，無法探望丈夫。有港聞3日引述消息稱，Philip Bowring情況好轉，已轉離深切治療部。