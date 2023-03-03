英國前高官WhatsApp短訊外泄　私下罵教師工會「絕對笨蛋」

英國前衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）大量昔日WhatsApp短訊遭傳媒公開，顯示他曾私下罵教師工會「一群絕對笨蛋」。他3月2日指自己是遭受背叛。首相府則稱不同意夏國賢在短訊內的說法。



夏國賢在2018年7月至2021年6月期間擔任衞生大臣，後期他因為被拍到與女幕僚在辦公大樓內偷情擁吻的照片，因而辭職。

近來夏國賢有意與記者奧克肖特（Isabel Oakeshott）合作出書，講述抗疫時期工作，於是把逾10萬則昔日WhatsApp短訊資料交予對方，但之後兩人失和，奧克肖特把短訊內容交予《每日電訊報》公開，引發這次風波。

短訊內容顯示在2020年10月，英國教育部門公布為應對疫情而決定押後公開試，這是回應了部份教師工會的訴求，當時任職衞生大臣的夏國賢私下向時任教育大臣威韋廉信（Gavin Williamson）發短訊稱「今天的公布出色，那些教師工會真是一群絕對笨蛋（What a bunch of absolute arses）。」

威韋廉信回應稱「我知道他們真的、真的就是討厭工作。」

英國前衞生大臣夏國賢2022年10月到BBC大樓接受訪問（Getty）

短訊曝光後，夏國賢2日回應稱感到非常失望，自己是遭到奧克肖特背叛，批評對方沒有誠信，又向其他受短訊泄漏風波影響的舊同事致歉。奧克肖特則辯稱，公開短訊是為了公眾利益。

由於泄漏的短訊多逾10萬則，也包括不少其他高官的對話，例如前首相約翰遜（Boris Johnson）2020年8月則向其他官員指「如果你超過65歲，你染疫死亡風險可能與你從樓梯跌下來的風險一樣大，我們不會阻止老人家行樓梯吧，你認為呢？」