世衛稱已接觸北京高層　強調未放棄新冠溯源

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月3日稱他想非常清楚地表明，在確定新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情起源一事上，WHO未放棄任何計劃。



他稱在數週前致函中國領導層，並曾在多個場合之交談。他稱關於病毒起源的所有假設仍是可供討論之事。

《華爾街日報》2月26日援引2名消息人士稱，美國能源部得出結論，疫情最有可能源自實驗室新冠病毒外泄。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）26日稱目前尚不確定新冠病毒的來源，美能源部已參與對這個問題的研究。

中國外交部發言人毛寧27日回應指，有關方面應當停止翻炒實驗室泄漏的論調，停止抹黑中國，停止將溯源問題政治化。

毛寧表示，新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化，中國始終積極支持和參與全球科學溯源。

她指「實驗室泄漏極不可能」，是中國和世界衛生組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室，並與相關科研人員進行深入交流的基礎上，得出的權威科學結論。她說這準確反映在中國—世衛新冠病毒溯源聯合研究報告中，也得到國際社會和科學界的廣泛認可。