美媒指阿聯酋或退出OPEC　路透社稱兩消息人士否認

俄衛網3月4日引述《華爾街日報》稱，阿聯酋有退出石油輸出國組織（OPEC）的計劃。倫敦洲際交易所（ICE）的數據顯示，布倫特原油和WTI原油價格出現急劇下跌。路透社3日引述兩名直接知情人士否認其事，稱有關報道與事實不符。



一名知情人士在回應《華爾街日報》的報道時稱，這當然不在考慮範圍。

阿聯酋尚未發布官方評論。

截至莫斯科時間下午5時25分（香港時間3日晚上10時25分），布蘭特5月原油期貨價格下跌2.1%，跌至82.97美元/桶。在《華爾街日報》報道發布之前，原油交易價格為每桶84美元/桶。最大跌幅為2.8%，最低價格跌至82.41美元/桶。

截至莫斯科時間下午5時25分（香港時間3日晚上10時25分），WTI期貨價格下跌2.25%，跌至76.4美元/桶。最大跌幅為2.9%，最低價格跌至75.88美元/桶。在《華爾街日報》報道公布之前，WTI期貨的交易價格為77.5美元/桶。

該報較較早時援引匿名的阿聯酋官員的話報道稱，阿聯酋正在就退出OPEC進行內部討論。據該報報道，阿聯酋政府中的一些人對該國作為OPEC成員國被要求削減石油產量感到不滿，儘管該國的生產能力很強。