展望2023年中東（一）：更空心的美國主導　更複雜的大國關係

2022年，中東的大國互動日趨複雜。

2月24日俄烏戰爭爆發後，各國被迫直面「制裁俄羅斯」的現實問題，全球亦彷彿回到冷戰時代，裂解出了幾大陣營：歐美國家選擇參與聯合制裁，俄羅斯獲得了極少數盟友的直接支持，世界多數國家則展現程度不一的中立姿態。而在中東，除了敘利亞直接支持俄羅斯立場、伊朗暗中提供軍用無人機外，多數國家既不回應莫斯科的戰爭訴求，也不參與歐美發起的聯合制裁。

如此姿態，與上世紀的美蘇冷戰略有不同。彼時的中東受域外大國宰制，必須隨強權立場起舞；如今的中東則受國際局勢變換影響，展現出了更強大的自主性。

以沙特、土耳其為例，前者明顯反抗了美國的石油增產要求，後者則在歐美與俄羅斯間劇烈擺盪。與此同時，伊朗與俄羅斯的協調程度有所上升，但過去伊朗受到國際孤立與制裁，只能依附俄羅斯，如今俄羅斯亦因發動戰爭而受類似待遇，伊朗反而能以相對自信的姿態，與俄羅斯進行互動，展現出比過往更加鮮明的主體性。

眼下俄烏戰火難止，雙方能否在2023年達成停火協議猶未可知，但新一年的中東關係，勢必會在俄烏衝突蔓延下，上演更加複雜的大國競爭。

2022年6月30日，土耳其總統埃爾多安在西班牙出席北約峰會時，出席記者會。（Getty）

美國不甘主導權流失

首先，經歷2022年波折，美國發現沙特等海灣國家已不如過往受控，自己在中東的整體話語權也因此下跌。此一現象與中東近年的區域脈動相關。一來阿拉伯之春爆發後，各式內戰鼓舞了域內強國的逐鹿雄心；二來美國逐步撤出中東，無法再為沙特等傳統盟友提供安全保證，後者遂開始尋求更多元的大國互動，希望進行戰略對沖，以維護國家利益。展望2023年，拜登（Joe Biden）政府應會設法挽回在中東的主導權，與各國進行新一波「再接觸」，期望提升美國的區域威望與影響力。然有鑑於印太地區仍是美國的戰略重心，「再接觸」中東的軍事元素應該不高，成效自然也就相對有限。

其實觀察2022年的美國中東政策，便可以發現拜登政府的擔憂。2021年的美國忙於應付疫情、狙擊中國，其中東政策呈現近年罕有的溫和面貌，包括於2月表示不再支持沙特主導的也門軍事行動、撤銷對胡塞武裝組織的恐怖主義定性、於4月宣布撤軍阿富汗、於11月重啟伊朗核協議談判等。彼時拜登政府的口號是，「不會再有失敗國家」（no more failed states），昭示了美國對於武裝投入的意興闌珊，以及通過外交手段解決區域問題的漸強偏好。

然如此作為的直接結果並非解決問題，而是讓各界確信美國即將退出中東，例如胡塞武裝、黎巴嫩真主黨等伊朗支持的軍事組織，便沒有因為美國展現談判意願而自我收斂，反是強化了對沙特煉油設施與以色列部署的襲擊，而美國對此毫無辦法，最終導致了沙特等國的疏遠離心。

也門胡塞武裝組織以無人機襲擊沙特原油加工設施。（Reuters）

眼見情勢如此發展，2022年的美國加大了對中東的政經投入，希望挽回大國地位。該年7月，拜登訪問以色列與沙特，期間各方簽署多項協議，包括技術合作與網絡安全政策規範，並在7月14日宣布成立I2U2集團，集合以色列、印度、美國、阿聯酋4國，展開水資源、能源、交通、太空、健康和糧食安全場域的聯合投資與合作。2022年7月和11月，美國又分別與沙特、阿聯酋建立加速清潔能源的雙邊夥伴關係；2022年10月，在美國斡旋下，以色列與黎巴嫩簽署了海事協議，同意合作探勘爭議海域能源；2022年11月，拜登訪問埃及、出席聯合國氣候變化會議（簡稱COP27），並與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）進行會晤。

由上述動作可見，美國希望維持在中東的戰略存在、卻又不願重走軍事投入的老路，兩相權衡下，只好在能源、經濟、多邊框架等場域發力。然而華盛頓雖有心維繫舊日威望，卻難敵人走茶涼的現實規律，中東混亂多年，軍事博弈仍是相當重要的底層邏輯，美國這般「有限度」參與，注定只能換來盟國的過場式歡迎，難以尋回舊日榮景，美沙齟齬便是例證。

展望2023年，拜登政府的挑戰仍在。美國希望對中東事務進行「再接觸」，但圍堵中國、支援俄烏戰爭的順位必定更為靠前，能夠投入中東的資源自然相對稀少；而不願加大軍事投入、卻又頻對各國頤指氣使，恐怕只會讓美國的中東互動屢生摩擦，加劇區域的厭美情緒。到頭來，美國看似屢屢回歸，其實更像逐步遠去。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出席第41屆海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）峰會。（Reuters）

新的區域大國關係

與此同時，美國的淡出不僅催生各國自主意識，也讓中俄等其他行為者有了參與空間。此一趨勢將在2023年持續增強。

2022年12月8日，沙特接待中國國家主席習近平，舉行首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）峰會，成為沙特多極化外交的時代註腳，也象徵中國在阿拉伯世界耕耘多年的階段性成果。

如前所述，海灣國家與美國的分歧持續加劇，2015年伊朗核協議的出爐，便已挫傷海灣國家對美國的戰略信任，此後美國的持續淡出，更是發揮了摧枯拉朽的作用。在此期間，中國成為多數中東國家的重要經貿夥伴，與海灣國家的能源合作亦直線上升；俄羅斯也加大了在敘利亞的軍事投入，並成為海灣國家的能源政策合作夥伴，俄烏戰爭爆發後，多數中東國家都未參與對俄制裁，OPEC+更是屢屢拒絕美國的增產提議，甚至在10月宣布進行石油減產，引發了「沙特支持俄羅斯」的洶湧輿情。

2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

當然親近中俄不代表徹底遠美，更不意味走向反美。如今的海灣國家依舊與美國有著密切的軍備合作，依賴美國裝備、訓練和軍隊規範，如此關係短期難止。然而種種外顯現象也證明，光是軍備合作，已無法確保海灣國家能依照美國意願行事，2022年如此，2023年亦然。

而除了海灣國家外，土耳其與伊朗的姿態也值得關注。伴隨卡塔爾外交危機落幕，土耳其也在2022年緩和了與沙特的敵對關係，上演愛與溫情的和解大戲；然面向俄羅斯與西方，土耳其便竭盡所能展現擺盪力道，包括一夫當關阻擋芬蘭與瑞典加入北約、持續放話表示即將進軍敘利亞，前者明顯是要對美投石問路，後者則是希望分身乏術的俄羅斯「有所表示」。如此作為，既有提升土耳其國家地位的用意，也是在為埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）競選連任做鋪墊。2023年6月，土耳其即將迎來總統大選，埃爾多安遊走於不同大國陣營的身影，想必會更加明晰。

伊朗則希望獲得更多生存資源。其與俄羅斯本就在敘利亞彼此合作，俄烏戰爭爆發後，身為全球受制裁最多和第二多的國家，伊朗與俄羅斯的戰略靠近成了某種必然，根據伊朗官方統計數據，俄羅斯是2022年伊朗石油和天然氣領域的最大外國投資者。但伊朗如今更有對俄要求的底氣，例如俄烏戰爭爆發後，市場一度傳出美國打算讓步、同意伊朗諸多條件，換取核協議恢復運作、釋出伊朗原油至市場，但俄羅斯表達了干預意向，結果引發伊朗的強烈不滿，俄方最後只好宣稱「俄羅斯已收到美國書面保證，美國對俄制裁不會影響俄伊兩國合作」，並不再公開談及此事。上述事件，或多或少預示了2023年的俄伊互動模式。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德12月9日主持中阿峰會。（Reuters）

與此同時，伊朗眼見中國與海灣國家日漸靠近，流露了擔憂情緒。繼習近平12月7日訪問沙特後，中國國務院副總理胡春華也在12月10日至14日訪問阿聯酋、伊朗，然據伊朗外交部表示，中國駐伊朗大使常華12月10日拜訪一名伊朗外交部官員，期間伊方表達了「強烈不滿」，原因與中國在同海合會國家的聯合聲明中，談及三島歸屬有關。然這一說詞只是表面因素，關鍵還是伊朗擔憂中國與海合會國家、尤其是沙特的持續靠近，會影響到伊朗與中國的關係。

事實上，習近平親自訪問沙特、卻未前去伊朗，便已透露些許端倪：在當今的中國外交場域中，海合會與伊朗的比重並不相同。在可見未來內，中伊合作當然會繼續前行、貿易額也可能回升，但其程度恐怕不會有中海、中沙合作來得深入，中國對伊朗既要追求長期回報、也要對沖短期風險，卻不可能為此犧牲與阿拉伯國家的關係，放諸2023年亦是如此。

在美國淡出的時代背景下，中東域內大國有了更多戰略選擇，中國與俄羅斯等域外國家則有了更多參與空間。展望2023年中東，新的區域秩序正在成形，新的大國競爭亦將持續展演。