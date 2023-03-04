韓國生育率續降　擬用AI機械人＋無人機戍守邊境

韓國由於生育率持續下降導致兵源大減，當局考慮將目前在邊境最前線警戒巡邏的武裝士兵，改用人工智能機械人和無人機替代。



韓國《中央日報》3月2日報道，利用「有無人綜合警哨系統」來守護韓朝停戰分界線的方案已經被國防部列為國防創新項目之一。

據報道，「有無人綜合警哨系統」是指利用人工智能（AI）機械人和無人機，在邊境的鐵柵欄執行警戒巡邏任務，同時只安排極少兵力負責管理這些設備，以應對朝鮮士兵投誠、滲透等情況。

政府消息人士透露，當局將在2023年完成這個綜合警哨系統的概念構思，2024年將選擇一處前線部隊進行部署，以測試效果。

韓國政府考慮使用這個邊防警戒系統，是因為國內生育率持續下降，人口呈斷崖式收縮，可入伍的成年男性也銳減。

官方數據顯示，為應對生育率持續下降的問題，當局從2006年到2021年投入280萬億韓圜（約170億港元），但2022年出生的嬰兒與2021年同期比較仍減少4.4%。

去年整體生育率首次跌破0.8

韓國2022年的整體生育率（平均每一育齡婦女生育的孩子數目）為0.78，首次跌破0.8，只有經濟合作與發展組織（OECD）成員國平均生育率1.59的一半。

韓國國防研究院（KIDA）的預估數據顯示，韓國軍隊的兵員2022年是50萬人，到了2035年將減到46.5萬，2039年會進一步降到40萬，2043年更只有33萬。

分析認為，目前韓國在停戰線南方界線的鐵柵欄沿線共部署10多個陸軍步兵師團，士兵共10萬至20萬人；隨着兵源萎縮，當局不得不探索以最少的兵力在鐵柵欄沿線警戒巡邏的方案。如果新系統成功落實，就可大幅減少須部署在停戰警戒線上的兵員，而將更多兵力調到其他地方。

《中央日報》也發表社論稱，韓國陸軍向來將主力部署在最前線，關注點大多集中於警戒作戰任務，因此在發生其他緊急情況時，恐無法及時應對。韓國男性的兵役已縮短至18個月，加上生育率愈來愈低，兵源減少的問題日益嚴重，在停戰前線部署人工智能機械人是沒有辦法的辦法。不過，社論說，即使再尖端的設備，也可能有發生故障的一天，政府應好好培訓使用和管控設備的指揮官和士兵，以免出現安保漏洞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

