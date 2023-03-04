兩會｜李書福：中國新能源車產銷連續8年冠全球「買爆款須排隊」

中國政協委員、吉利控股集團董事長李書福3月4日在中國政協十四屆一次會議首場「委員通道」上受訪，稱中國是世界上最大的新能源汽車生產國、消費國，也是世界上規模最大、出口量最大的汽車出口國。中國去年出口了新能源汽車67.9萬輛，同比增長120%，而且中國連續8年新能源汽車的產銷量全世界第一。



他認為，中國新能源汽車發展具有幾個特點，第一是戰略清晰、方向明確、目標具體；第二是執行、推廣、實施非常嚴格、有序；第三，中國新能源汽車圍繞節能環保、可持續進行體系性建設。

李書福稱回應新能源車廣泛使用的鋰離子電池的環保問題，稱中國新能源汽車的循環利用、再製造能力正在不斷提升。目前，中國的鋰離子電池回收再利用水平其實是很高的，鎳和鋰的回收率超過95%，「所以整個中國的新能源汽車是在一個循環再利用、綠色環保再生的系統裏循環。」

他還說，由於中國的新能源汽車規模不斷擴大，技術質量不斷提高，成本也隨之下降，用戶體驗愈來愈好。目前每年投放市場的新能源汽車產品琳琅滿目，並不斷出現「爆款」產品，「所以我也建議大家去選購中國生產的新能源汽車產品。」

李書福還認為，政府部門採取的政策措施精準、有力、到位，例如新能源汽車補貼政策、綠牌政策、免徵購置稅政策等，都促進了中國新能源汽車及其產業鏈核心技術的不斷突破和成熟發展。

「當然，中國新能源汽車產業發展到今天這個局面，也有社會各界、有關方面的支持、幫助、關心，」李書福說道，「中國新能源汽車的明天會越來越好，我們很有信心，我們的天空將會變得更加蔚藍，空氣質素將會變得愈來愈好。」