兩會︱馬化騰李彥宏缺席　晶片業界受寵　英媒：「優先次序」改變

全國兩會召開，騰訊創辦人馬化騰、百度執行長李彥宏皆沒有出現在兩會名單上，反之晶片業界多人上榜，備受關注，路透社3月4日指，這顯示北京正在改變優先次序，在美國阻止中國獲取先進技術時，北京希望增強自身能力。



馬化騰曾擔任兩屆共10年的人大代表，如今與其他網絡大亨相繼離開。百度執行長李彥宏也不再是人大代表。缺席兩會的還有聯想執行長楊元慶、網易CEO丁磊等。

騰訊控股主席馬化騰。（資料圖片 / 方家遠攝）

路透社指，互聯網界別多位大亨缺席，另一邊廂晶片業界有多人上榜，包括來自中芯國際 （SMIC）、華虹半導體、山東有研半導體、寒武紀科技的代表。

報道指，今年有來自科技硬件行業的一批新代表首次出現在代表名單上，表明北京正在改變優先次序，在美國阻止中國獲取先進技術時，北京希望增強自身能力。

第十四屆全國人大一次會議和全國政協第十四屆一次會議分別於2023年3月5日和3月4日在北京召開（Reuters）

香港大學中國法研究中心主任張湖月向路透社指，兩會的新陣容似乎反映北京明顯把優先事務放於加強科技能力，以做到自給自足，保持對美國的競爭力，她指在當前地緣政治氣候下，核心科技的公司令消費型科企變得失色。