Altasia｜英媒：14亞洲國家或地區供應鏈或取代中國大陸

英媒稱包括韓國、日本、印度、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、汶萊、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、台灣、老撾、孟加拉等14個國家或地區構成的Altasia（全寫是alternative Asian supply chain），未來數年可能逐步取代中國大陸，但也面對挑戰。



《經濟學人》（The Economist）在2月號提出Altasia這概念，近日則進一步刊文指出，Altasia是美國和中國之間地緣政治爭端不斷擴大的結果，全球製造商被迫在亞洲尋找新的生產基地。

雜誌稱雖沒有一個國家或地區可與中國龐大的製造基地匹敵，但Altasia已開始爭奪企業供應鏈搬遷的利基市埸（Niche market）。

《經濟學人》稱，數據表明Altasia出口規模與中國的不相上下。2021年10月至2022年9月，Altasia向美國的出口總額為6,340億美元，略高於中國6,140億美元。

雜誌稱中國的對美國出口大多集中在電子產品，不如Altasia那麼多元化。

就勞工教育水平而言，中國與Altasia也非常相似。Altasia的25至54歲人口中，有1.55億受過高等教育，中國是1.45億。在勞動成本方面，儘管Altasia最富有的國家（如新加坡和日本）的工資要高得多，但中國的勞動成本仍在飆升，遠超南亞和東南亞的某些地區。

《經濟學人》的報道認為，儘管中國的生產能力很難複製，但Altasia多樣化經濟體系不如中國單一實體般運作。Altasia基礎設施和物流也面臨挑戰。

對很多公司而言，儘管如此在中國以外的地方找到替代供應鏈是首要任務，它們可能會在未來幾年繼續在Altasia探索機會。