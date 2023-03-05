外媒網民看兩會　有人按讚＋趁機批評西方

在兩會舉行前外國媒體和網民已在「圍觀」。新華社4月3日就此進行報道：



在美國富豪馬斯克（Elon Musk）收購Twitter之後火起來的新社交媒體平台Mastodon（長毛象）都有兩會話題標籤。

不少外媒將兩會當作觀察中國未來發展方向的重要窗口，來看路透社和《日本時報》的報道。

圖為路透社3月2日報道截圖。（Reuters）

圖為《日本時報》3月2日報道截圖。（《日本時報》）

外國網民也希望通過兩會了解中國的民主制度。或許是因為看慣了西方議會經常上演「互撕」「否決」的戲碼，一些外國網民不理解為什麼中國兩會不這樣。

↓《南華早報》影片評論區最熱的一組跟帖源自名為obsidianstatue的網民對中國民主制度的解釋澄清。這位網民指出，中國的民主集中制跟西方不一樣,討論是通過對所有成員具有約束力的協商過程進行的。

↑有外國網民稱中國的全過程人民民主制度和治理模式，認為比較有效率，能夠解決實際問題。

↑有人留言說中國比美國和英國的民主制度更有效率

↑有人推文稱這是一個建基於人民、為人民服務的政府

↑有人稱這兩會表明民主在中國還很活躍。在中國，它不像在美國那樣被用來激化政治紛爭，而是被用來解決社會問題。

↓也有人趁機指出，一些西方國家政客天天吵來吵去沒什麼事解決得到。政客互罵拖累國家向前發展。

↓在美國，政府只想着把無家者挪到那些他們看不到的地方去。

↓有人說，民主沒有固定模式，適合自己的就是最好的。這兩位網民的總結很到位。

↓民主有不同的類型，不允許其他類型的民主本身就很不民主。