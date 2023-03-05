伊朗女生中毒事件升級　50多間學校遭投毒

伊朗針對女學生的投毒事件愈演愈烈，當局星期天（3月5日）稱已有52所學校遭投毒，伊朗媒體報道稱有60多所學校遭投毒。



美國廣播公司（ABC）報道，自2022年11月什葉派聖城庫姆（Qom）發生校內中毒事件以來，伊朗30個省份已有21個省的學校出現疑似中毒案例，且幾乎都是女子學校。目前仍未查明造成中毒的原因，或兇手的身份。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，內政部長瓦希迪星期六稱，調查人員發現了可疑樣本，但未做詳細說明。他呼籲公眾保持冷靜，並指責「敵人的媒體恐怖主義」給民眾製造更大的恐慌。

官媒認為，幕後黑手可能是流亡團體或外國勢力。去年9月，一名伊朗女子因違反穿衣準則被拘死亡後，國內爆發持續不斷的抗議示威活動，當局也一直譴責西方勢力從中煽動。

德黑蘭報章Ettelaat記者、前改革派立法議員卡迪瓦爾（Jamileh Kadivar）說，一份由「監護人的奉獻者」組織（Fidayeen Velayat）撰寫的假定公報認為，女童教育「應該被禁止」，並揚言若不停止女童教育，「就要在全國散播毒害女童威脅」。此前也有伊朗官員猜測，投毒者意圖迫使當局關閉女子學校，終止對女童的教育。

本文獲《聯合早報》授權轉載

