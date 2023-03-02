法媒指伊朗數百女生中毒　總統萊希首回應促查

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）3月1日內閣會議上首度回應伊朗不少女校發生連環中毒事件。他指示內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）盡快找出事件起因，以及要求衞生部、情報部及其他機構提供協助。



伊朗一些城市的學校，包括位於首都德黑蘭（Tehran）、庫姆（Qom）、法爾斯（Fars）和博魯傑爾德（Boroujerd）的校園過去數週出事。有學生不適送院，部份人不久已出院。

該國自2022年11月以來有大批身在不同城市的女生入院。外界暫時未能確切知道多少人中毒，因未有經確認的數字公開。一名國會議員本週說，有15個城市受影響，卻沒說明是什麼城市。半島電視台3月1日稱，伊朗或曾有數以百計的學生中毒，因為情況已持續數月，以及有些學校不止一次出事。

半島電視台1日報道，病人通常稱聞到奇怪的氣味不適，稱這聞起來像腐爛的橙或氣味濃烈的香水。此外有當地媒體引述學生說，在發生中毒前，看到奇怪的物品被拋入校園。

中毒的症狀包括頭痛和噁心。當地媒體報告說，有些學生出現暫時癱瘓的情況。

英國《衛報》2月27日引述一專門治療中毒者的匿名醫生稱，根據現有數據，最有可能導致中毒的是有機磷酸酯劑（organophosphate agent）。

內政部長3月1日稱調查顯示，迄今為止尚未發現被指導致中毒的材料。

半島電視台稱數月以來，校方、省長辦公室和衞生部等否認事件，或是對此輕描淡寫，稱女生的健康問題源於「驚慌」，或僅出現輕微症狀。

有數名官員暗示，伊朗的外國「敵人」可能實行襲擊以抹黑伊朗。有身在外國的反對派暗示是政府進行襲擊，目的是報復那些在2022年轉發「頭巾示威」影片及照片的女生。

衞生部長帕納希（Younes Panahi）在本週較早時才首度確認毒害事件是蓄意犯行。他向國營媒體說「有人」想阻止女生上學。不過他沒進一步說明。