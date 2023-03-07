博爾索納羅與特朗普同台　聲稱巴西總統任務未了

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在3月4日抵達華盛頓，與美國前總統特朗普（Donald Trump）一同現身美國保守派政治活動，博爾索納羅稱自己的總統任務尚未結束。



特朗普出席保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference），博爾索納羅攜同家人一同出席。特朗普在會上表示，博爾索納羅比許多美國政治人物更受歡迎。

美國保守派政治行動會議介紹波索納洛出場時，說他是一位「不幸未能控制巴西最法院，因此沒能連任成功的政治領袖」。 波索納洛稱他是最後一位承認兩年前美國大選結果的國家元首，又稱他的政府沒有強迫民眾接種新冠疫苗，並在內已盡可能多地開放擁有槍枝。

博爾索納羅發言結束後，美國企業家林德爾（Mike Lindell）上台表示，巴西因使用電子投票箱，選舉舞弊行為普遍存在，若非如此，博爾索納羅將大獲全勝。雖然博爾索納羅和支持者一再質疑巴西的投票系統，但至今沒有證據顯示2022年巴西選舉舞弊。

博爾索納羅在卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州。博爾索納羅在1月27日向美國移民局申請更改簽證，請求再停留美國6個月，在簽證申請審核期間，博爾索納羅將繼續留在美國。