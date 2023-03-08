三八婦女節｜年輕媽媽從幫助別人找到自我價值

三八國際婦女節表揚女性，在家中在社區中，都發揮着舉足輕重的價值。25歲柬埔寨婦女Chhorn Ean正好活出不一樣的色彩，從新手媽媽蛻變成社區中的教導育兒技巧的義工，為幼兒創造更美好的成長起跑線。

圖、文：香港救助兒童會



回應柬埔寨的育兒需要

在柬埔寨，不是每位家長或照顧者，都有機會學習正確的育兒知識。營養不良佔當地兒童死亡原因約四成半，逾三成的5歲以下兒童發育遲緩。有見及此，香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）全力資助兒童早期發展項目，通過救助兒童會柬埔寨當地辦公室展開，連結祖父母、父母及社區的力量，建立照顧者小組，教導區內居民有關0-3歲幼兒護理的知識及兒童發展的重要性。

為口奔馳 子女交由家人照顧

在柬埔寨，不少父母為生計外出工作，祖父母負責照顧家中幼兒的情況普遍，近六成半的當地家庭屬於這種情況。Chhorn Ean在女兒兩歲多時，開始兼職做英文老師，又忙於農務工作，她將女兒交給弟弟照顧，母女關係因此並不太親密。偶然機會下，Ean參加了由香港救助兒童會資助的計劃，為0-3歲的幼兒提供幼童教育服務，及教導社區內幼童照顧者有關兒童護理及發展的重要性。

Ean教導女兒如何洗淨雙手。

育兒技巧 薪火相傳

由於柬埔寨兒童營養不良的情況嚴重，救助兒童會著重教導他們兒童攝取營養的重要。Ean和社區內的祖母們上了數堂課後，察覺自己正確的育兒技巧不足，嘗試將課堂學到的育兒知識用於照顧女兒身上。煮飯時教女兒有關廚房、食物的知識。她又與女兒玩樂和陪讀，從中培養女兒閱讀的興趣。Ean在育兒課堂學到很多知識，改善了親子關係，女兒亦變得主動跟小朋友及長者互動，又能獨自看書學習，令她十分欣喜。

由受助者到施助者

礙於文化和成長背景不同，不少當地祖父母缺乏正確的育兒知識，或不願意採用新的育兒方法。另外，許多祖父母疲於照顧眾多孩子，照顧上缺乏與幼兒互動，以刺激幼兒成長發展。在丈夫的支持下，Ean決心為社區及兒童帶來轉變。完成育兒課堂後，她接受訓練員培訓，為村內的照顧者講課，致力為幼兒創造更好的成長環境。Ean分享道:「我很開心可以在照顧者訓練中看到自己的價值，幫助其他家長及照顧者照顧幼童早期的發展。」

在丈夫的支持下，Ean決心為社區及兒童帶來轉變。圖為Ean一家三口。

連繫社區 助兒童健康成長

父母、照顧者、地方文化及社會政策對兒童的成長及健康都有密不可分的影響。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示:「每個兒童都應該擁有健康成長的開始。柬埔寨的項目令當地社區重視幼兒早期的護理和發展，我們連繫了家庭、社區，以至地方政府，全方位改善兒童早期發展。」救助兒童會作為推動全球兒童健康的先驅，在香港及世界各地推行社區發展項目，使兒童可茁壯成長。

在丈夫的支持下，Ean決心為社區及兒童帶來轉變。

關於香港救助兒童會

救助兒童會相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能——在平日及危難時刻—讓兒童可享應有的權利，使他們健康成長，獲享學習機會並受到保護。救助兒童會全球運動由30個成員組織組成，在約120個國家開展救援項目，於2009年成立的香港救助兒童會為成員組織之一。憑藉100多年的經驗與專業，我們是全球首間獨立兒童組織——致力改變生命和我們共享的未來。如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及 YouTube。