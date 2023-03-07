婦女節｜要港媽生多個　丈夫有件事必須做　議員倡設$2萬現金資助

周三是三八國際婦女節，香港中西區婦女會、香港南區婦女會及立法會陳家珮辦事處在今日（7日）公布「港媽會生多個Wish List 願望清單」，結果顯示港媽願意生多個的清單首三位，依次為丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅及政府提供生育津貼。



丈夫願分擔家務、外傭可扣稅及生育津貼成三大生育誘因

香港中西區婦女會、香港南區婦女會及立法會議員陳家珮辦事處於今年2月下旬，以問卷形式訪問了約500名育有孩子的婦女，了解有甚麼誘因，能鼓勵她們願意多生一個孩子。是次調查以投票形式進行，問卷中約有20個選項供選擇，每位受訪婦女最多可投選10票。

「港媽會生多個Wish List 願望清單」調查結果顯示，港媽願意生多個的願望清單的首三位，依次為丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅及政府提供生育津貼。（林靄怡攝）

調查結果顯示，港媽願意生多個願望清單，最高票為丈夫願意分擔家務，共得502票接近100%，其次是聘請外傭可扣稅，共得472票佔94%，但只比第三位提供生育津貼多3票，相差不足1%。

雙職父母難平衡工作與家庭 港媽：依賴外傭照顧囡囡

育有三歲女兒的區太表示，在生育前與丈夫作長時間商討才考慮誕下第一胎：「因為工作原因，驚第時無時間照顧到小朋友。」

育有三歲女兒的區太表示，「因為工作原因，會驚第時無時間照顧到小朋友。」（林靄怡攝）

區太指，與丈夫同從事文職工作，每日朝9晚6工時長，「有時要ot（加班）返到屋企都成7、8點。」，大部份時間需要依賴外傭代為照顧子女。

此外，她又補充，在疫下難以聘請優質外傭以及女兒將要升讀幼稚園，面對升學壓力和經濟負擔，她希望政府能伸出援手，提供更多優質的外傭資源和育兒津貼減輕雙職家庭的壓力。

立法會議員陳家珮表示，為鼓勵更多家庭生育，建議政府向每名新生嬰兒的父母派發2萬元「新生嬰兒現金資助」。（林靄怡攝）

陳家珮倡設新生嬰現金資助 向冷藏卵子港人提供$5萬津貼

立法會議員陳家珮表示，為鼓勵更多家庭生育，建議政府向每名新生嬰兒的父母派發2萬元「新生嬰兒現金津貼」，以及引入累進式新生子女免稅額，培養本港的人才庫，又建議向使用卵子及精子冷藏服務的香港市民，提供5萬元津貼。