國際婦女節：是她們率先上街爭取權益　2023年倡創新科技促進平等

【國際婦女節／三八婦女／女王節】多地民眾3月8日迎來三八婦女節（International Women's Day，中國大陸稱為三八國際婦女節或國際勞動婦女節）。這節日是為關注婦女權利而設，它起源於20世紀初。聯合國為2023年三八婦女節訂立的主題是藉創新和科技來促進性別平等。



聯合國的2023年三八婦女節主題是「全民數碼：促進性別平等的創新和科技」（DigitALL：Innovation and technology for gender equality，暫譯）。這主題強調科技對於促進權利的重要性，但數碼性別差距日漸擴大，這情況從多個方面影響女性，包括工作機會以及網絡安全。

根據聯合國數據，能接觸互聯網的女性人數比男性少2.59億，而且女性在科學、科技、工程和數學領域中的代表性不足。

聯合國網站指，讓女性進入科技領域會產生更具創造性的解決方案，而且會有更大的創新潛力來滿足女性的需求以及促進性別平等。

三八婦女節：圖為2023年3月5日，土耳其伊斯坦堡示威者在三八婦女節前，上街抗議殺害女性以及暴力對待婦女的行為。（Reuters）

婦女節起源

三八婦女節源自20世紀初的美國社會主義和勞工運動，是女性爭取更好的工作條件以及投票權的運動。在聯合國1975年正式確認這一天之前，慶祝婦女節的地區主要是社會主義國家。

首次被記錄下來的婦女節慶祝活動是1911年在奧地利、丹麥、德國和瑞士舉行的集會，當時逾100萬人集會支持婦權。

婦女節慶祝活動後來規模變大，並傳播至多國，包括中國、俄羅斯、烏干達在內的國家將3月8日定為公眾假期。民眾在這節日讚揚女性的成就、推動改善婦女權益，包括關注女性貧窮、受暴力對待、缺乏接受性教育機會、生育權利等問題。