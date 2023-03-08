國際婦女節｜全球男女平均工資差距為1比0.51美元

【國際婦女節／三八婦女節／女王節】今日為婦女節，國際勞工組織日前最新發布的一份簡報顯示，在過去20年裏，女性的就業機會、工作條件和薪酬差距幾乎毫無改善。簡報中還揭示了勞動力市場中性別差距的嚴重程度。

國際勞工組織星期一（3月6日）在《新數據揭示勞動力市場的性別差距》簡報中說，女性比男性更難找到工作。就業機會和工作條件的性別失衡，比之前的估計更嚴重。國際勞工組織提出一項新的綜合性衡量指標「全球就業缺口」，涵蓋所有有意找工作的無業人員。與更常用的失業率相比，根據該指標衡量的女性職場狀況更為慘淡。

報告顯示，全球希望就業的適齡勞動女性當中15%失業，而男性的這一比例為10.5%。這種性別差距在2005至2022年幾乎沒有變化。再者，用來定義失業的標準往往不成比例地將女性排除在外，導致全球女性和男性的失業率非常相似。

2023年3月5日，人們在土耳其伊斯坦堡參加國際婦女節前的示威活動。（Reuters）

聯合國新聞中心引述簡報稱，全球就業缺口在發展中國家尤為嚴重，低收入國家無法就業的女性比例高達24.9%，男性相應為16.6%。

雖然女性和男性都普遍存在脆弱就業，但女性在某些類型的脆弱崗位中往往佔比過高。例如，女性更有可能在家裏或親戚的企業裏幫忙。

脆弱就業加上較低的就業率，對女性的收入造成損害。在全球範圍內，男性每賺1美元（約7.8港元）的勞動收入，女性只賺取0.51美元（約4港元）。在低收入和中低收入國家，女性收入更是分別低至0.33美元（約2.59港元）和0.29美元（約2.28港元）。

在高收入和中高收入國家，女性的相對勞動收入則分別達到0.58美元（約4.55港元）和0.56美元（約4.4港元）。這種驚人的收入差距，是由女性較低的就業水平，以及她們就業時較低的平均收入造成的。

簡報強調了提高女性整體就業參與度、擴大各種職業的就業機會，以及解決女性在工作質量方面面臨的明顯差距的重要性。