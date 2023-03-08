美國會提案賦權商務部長禁TikTok　白宮支持

美國共和黨和民主黨共12名參議員3月7日提出賦予商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）禁TikTok的權力後，白宮表示支持。



白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，這項法案將幫助「解決我們今天面臨的威脅，也能防止將來出現這類風險」。

美國兩黨12名參議員7日提出法案，將賦予雷蒙多新的權力，針對可能對國家安全構成威脅的外國技術予以禁止，當中包括中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）。

參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納（Mark Warner）5日已預告，將與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）就可能禁上TikTok提出法案。他預定7日聯同多名兩黨參議員舉行記者會，正式宣布具體內容。

沃納在記者會舉行前受訪，直言TikTok對國家具安全威脅， 並透露該法案將賦予雷蒙多採取一系列緩解措施的權力，當中包括禁止TikTok 。他又稱，該法案將適用於來自6個國家的外國技術，分別為中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗、委內瑞拉和古巴，白宮已就立法草案提供意見。

現時有超過1億美國人使用TikTok，但外界擔心用戶數據或會落入中國政府手中。TikTok 首席執行官周壽子預定3月23日前往美國國會，接受議員質詢。