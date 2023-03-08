格魯吉亞國會審議外國代理人法案　引發大型示威

格魯吉亞（Georgia）國會3月7日審議「外國代理人」法案，首都第比利斯（Tbilisi）有大規模示威，數以千計示威者參加，其後更演變成警民衝突。警方用胡椒噴霧及水炮驅散國會大樓外的示威者。政府稱衝突中數名警察受傷。



草案訂明，從國外獲得超過20%資金的獨立媒體及非政府組織（NGO）須註冊為「外國代理人」，否則會面對巨額罰款。草案在一讀以76對13票過關；由此看來，它會在二讀及三讀後通過。

格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）重申支持法案，總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）則反對。祖拉比什維利稱法案倘過關，她會動用否決權。不過國會可推翻她的否決權。

俄式法案招忌憚

格魯吉亞反對派稱它為「俄羅斯法案」（Russian-style law），稱這是仿效俄2012年通過的法案，用於打壓異見、對獨立記者工作設限，或對格魯吉亞申入歐盟有影響。

歐盟警告，法案「不符合歐盟的價值觀和標準」，或損害雙方關係。格魯吉亞的歐盟候選國資格仍待審批。

俄羅斯對格魯吉亞的影響，在後者來說十分敏感。2008年8月，格魯吉亞對南奧塞梯及阿布哈茲（Abkhazia）兩處分離地區展開軍事行動，引發俄羅斯出兵，俄羅斯及後承認南奧塞梯共和國和阿布哈茲共和國的主權。