澳洲珀斯鑄幣廠稱售往中國金條沒問題　承認曾有不合規

澳洲珀斯鑄幣廠（Perth Mint）發聲明稱，珀斯鑄幣廠已經就澳洲廣播公司節目作出回應，稱它往中國的產品價值與純度沒問題。



廠方發聲明稱：「我們承認過去存在一些缺陷，導致一些不遵守相關法律的行為，」它補充說已採取包括審查冶煉法在內的措施。廠方還實施了新流程以確保金條符合 S上金所的「非黃金規格標準」。

上海黃金交易所8日發聲明稱，近日注意到某些媒體報道稱「澳洲珀斯鑄幣廠向上金所出售『摻雜』金條」。經查，該報道的內容背離真相，已經構成對上金所的名譽侵權。相關媒介沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容信息在網絡傳播，對上金所聲譽造成了嚴重侵害。上金所又要求相關方應立即停止侵權。上金所將保留採取進一步措施的權利，維護自身合法權益。

澳洲廣播公司（ABC）節目爆料指該廠戶涉嫌將百噸不符合中國上海黃金交易所要求的金條賣到中國，事情敗露後還試圖掩蓋事實。

一份內部報告顯示，位於西澳州（Western Australia）的這間鑄幣廠為了「節省開支」，從2018年開始在製作金條時摻入銀、銅等雜質，由此每年節省62萬澳元（約320萬港元）。

據了解，在黃金中添加銀或銅等雜質，是行業內部在某種程度上可以接受的做法，並不違法，但對精煉商來說風險較高，因為這種方法會降低金條的成色。

據報道，開始往黃金中摻入雜質數月之後，精煉廠的工作人員就發現銀和銅的含量可能已經超過了上海黃金交易所允許的水平，但還是繼續在黃金中摻入雜質。

雖然該廠出品的黃金仍高於更廣泛的行業標準，但內部報告估計有多達百噸送往上海黃金交易所的黃金可能不符合該交易所銀含量純度標準。

上海黃金交易所在2021年發現兩條金條含銀過多，作出投訴。

廠方在收到投訴當日就下令調查，分析認為，如果如實告訴上海，鑄幣廠就得花87億澳元（約449億港元）買回金條，還要回爐重造，成本將非常巨大，同時公司也將因此失去信譽和市場。

報告稱，在2021年9月30日的一次會議上，當時的首席執行官海斯（Richard Hayes）確認「只向客戶提供符合要求的化驗結果，更廣泛的舉證責任則留給了上海黃金交易所來證明（產品）不符合要求」。

在產品不合格檢驗結果被發現的當天，珀斯鑄幣廠立即停止了黃金摻雜計劃，過後對上海方面表示除了發現有問題的兩條金條，其他後續生產的黃金都及格。

據了解，上海黃金交易所選擇不將投訴公開，並接受了鑄幣廠的質量保證。鑄幣廠也同意，今後所有發到上海黃金交易所的金條都要有檢驗證書。

有不願意透露姓名的珀斯鑄幣廠內部人士稱，這是「最高級別的醜聞」，相關責任人可能面臨5年的監禁。

2017年至2021年初負責管理珀斯鑄幣廠的西澳現任州麥高恩（Mark McGowan）告訴記者，他對此事一無所知。

珀斯鑄幣廠以生產紀念幣聞名，僅在2022年一年內銷售了203億澳元（約1047億港元）的黃金，也是世界唯一有政府擔保的鑄幣廠。