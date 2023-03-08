澳媒稱澳鑄幣廠將100噸摻雜質金條賣往中國　上金所：背離真相

近日澳洲廣播公司（ ABC）節目報道指，位於西澳的著名的珀斯鑄幣廠（Perth Mint），涉嫌將百噸不符合上海黃金交易所（簡稱「上金所」）要求的金條賣到中國，事情敗露後還試圖掩蓋事實。



上海黃金交易所8日（周三）發布聲明稱，近日注意到某些媒體報道稱「澳洲珀斯鑄幣廠向上金所出售『摻雜』金條」。經查，該報道的內容背離真相，已經構成對上金所的名譽侵權。相關媒介沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容信息在網絡傳播，對上金所聲譽造成了嚴重侵害。



上金所又要求相關方應立即停止侵權。上金所將保留採取進一步措施的權利，維護自身合法權益。

據早前澳洲廣播公司（ ABC）節目報道，一份內部報告顯示，珀斯鑄幣廠為了「節省開支」，從2018年開始在製作金條時摻入銀、銅等雜質，由此每年節省62萬澳元（約320萬港元）。

報道指，雖然該廠出品的黃金仍高於更廣泛的行業標準，但內部報告估計有多達百噸送往上海黃金交易所的黃金可能不符合該交易所銀含量純度標準。上海黃金交易所在2021年發現兩條金條含銀過多，作出投訴。

報道又指，上海黃金交易所選擇不將投訴公開，並接受了鑄幣廠的質量保證。鑄幣廠也同意，今後所有發到上海黃金交易所的金條都要有檢驗證書。