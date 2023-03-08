泰國男賣黃色鴨子月曆　判侮辱王室囚2年

泰國一名男子售賣印有黃色橡皮鴨的嘲諷月曆，星期二（3月7日）被法院裁定侮辱王室罪名成立，判處監禁兩年。



法新社報道，在2020年，泡澡用的塑膠黃色鴨意外成為泰國反政府示威的象徵物，因為許多示威者用大型充氣黃色鴨來抵擋警方發射的催淚彈和水泡。

26歲的被告納拉通（Narathorn Chotmankongsin，暫譯）在Facebook通過很受歡迎的親民主網頁Ratsadon，售賣橡皮鴨月曆。

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這份2021年的月曆以不同造型的橡皮鴨為主題，曼谷法院認為月曆中橡皮鴨的造型很像泰王哇集拉隆功。

泰國嚴禁褻瀆王室，侮辱泰王、王后、皇室繼承人或攝政的人，一旦罪名成立，可面對的最高刑罰為監禁15年。

替許多面對冒犯君主罪名的人提供辯護的泰國人權律師協會（TLHR）說，納拉通原本被判三年監禁，但他提供了一些有利的證詞後，刑期雖被減為兩年，卻不能獲得假釋。

非政府組織人權觀察（HRW）指法院的裁決，「表明泰國當局現在正試圖懲罰他們認為侮辱君主制的任何活動。」

HRW亞洲主管皮爾遜（Elaine Pearson）說：「這宗案件的判決，向所有泰國人和世界其他地區發出的信息是，泰國正在遠離而不是接近成為一個尊重人權的民主國家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

