泰國王室「最美廢妃」詩妮娜強勢回歸後芳蹤杳然　疑惹怒泰王出事

泰國王室「宮鬥」出現新局面？泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2020年才將被貶入獄的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）接回宮，此後便帶着她出席各種活動，連王室祭典都能「參一腳」，地位直逼正宮。然而，現在詩妮娜卻長達好幾個月未公開露面，外界懷疑她可能激怒了泰王，再次失寵。



長年關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，曾經「集萬千寵愛於一身」的泰國貴妃詩妮娜，已有好幾個月沒有出席任何王室典禮，這顯示她似乎再次激怒了泰王哇集拉隆功，可能又要失寵了。

事實上，早在2019年7月，也就是她登上妃位的幾個月後，詩妮娜就曾因為「對泰王不忠」而被貶入獄。

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然而，正當眾人都快忘了詩妮娜的存在時，2020年9月，被打入冷宮10個月的詩妮娜重新復位，當時泰王在德國為她接機的「親暱攙扶」畫面成為她再次受寵的開端。

後來她時常陪着泰王到處探訪、出席祈福儀式等重要王室活動，誇張的受寵程度，還一度傳出王后蘇堤達（Queen Suthida）可能被逼宮。

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如今，詩妮娜已經「神隱」近半年，連1月26日她生日當天都不見身影。相較之下，王后蘇堤達與長公主去年12月才公開參加王室儀式，連相隔近1年未露面的二公主西麗萬那瓦里（Sirivannavari Nariratana）也在11月現身，加上泰王去年底才被爆料飛德國度假，並且可能和以往一樣帶着20名後宮佳麗同行，也讓外界懷疑，是否泰王正沉醉在「新人」的懷抱，而忘了詩妮娜這個「舊人」。

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