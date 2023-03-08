美媒指親烏組織炸北溪管道　俄批企圖轉移視線＋誤導調查

美媒3月7日稱北溪天然氣管是被親烏克蘭的組織破壞，俄羅斯駐美國大使館公使銜參列傑涅夫表示，俄羅斯外交官認為，這報道是試圖誤導調查。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱這是為了轉移外界注意力。



列傑涅夫在俄大使館的Telegram頻道上評論道：「我們對美國情報部門結論的『公正性』毫無信任可言，完全不可信。我們認為，所謂的匿名『透露』，只不過是試圖迷惑真心希望挖出這起滔天罪行真相的人。以此，打消對組織協調這起波羅的海恐襲事件的國家政要的懷疑，將視線轉移至某些抽象個體的身上。」

佩斯科夫稱：「我方仍然不被允許參與調查。就在幾天前，我們收到了丹麥和瑞典關於此事的照會。」他強調：「這不僅僅是奇怪，有感覺這是一場滔天罪行。『北溪』管道的股東國家和聯合國至少應該要求進行緊急透明的調查，讓所有能夠揭露真相的方面參與。」

俄聯邦委員會副主席科薩切夫在談及調查時稱，必須要有實際證據，而不是報紙上流傳的關於「北溪」各種版本的報道，需獲得獨立的國際調查。他指出，西方國家關於「烏克蘭痕跡」的類似言論有幾個目的：為了逃避其責任，不使盟友爭吵以及」使烏克蘭避開打擊和找不到破壞行動的執行者」。

圖為北溪二號Twitter帳戶發布的圖片。（Twitter@NordStream2）

「北溪天然氣管爆炸事件」指的是俄羅斯2條連接德國的兩條北溪天然氣管道在2022年8月及9月先後爆炸。它們分別是「北溪1號」（Nord Stream 1）和「北溪2號」（Nord Stream 2）。

美國《紐約時報》7日引述匿名美國情報官員暗示稱，有親烏組織破壞氣管，但沒證據顯示基輔政府有份。

包括《時代周報》（Die Zeit）在內的德國媒體進行調查報道，稱有份進行破壞的包括6人。他們在波蘭租船出海行動，但內文亦指德國調查人員未能證實是誰指使，此事亦可能是有人想嫁禍給烏克蘭。

該報稱，對管道攻擊的痕跡指向與烏克蘭有關。

烏克蘭總統高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱該國絕對沒有涉事。

美國記者赫什2007年4月1日在半島電視台舉行的論壇上發言。論壇在卡塔爾多哈舉行。 （Reuters）

美國調查記者赫什（Seymour Hersh）2月8日發表一份5,000字調查報告，聲稱美國在籌劃9個月後才進行秘密行動。他引用了「直接了解作戰的匿名人士」，指深海潛水員在管道埋下C4炸藥，後用飛機投放的水底聲納引爆。報告稱事件由美國主導、中情局（CIA）實施的，目的是中斷歐洲對俄羅斯的依賴。