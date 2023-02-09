普立茲獎知名記者揭露　美國才是爆破北溪天然氣管道罪魁禍首

美國一名資深調查記者表示，波羅的海海底的北溪天然氣管道爆炸是人為事件，而且是由美國主導，中情局（CIA）實施的秘密行動，目的是中斷歐洲對俄羅斯的依賴。



美國調查記者赫什（Seymour Hersh）在2月8日發表一份5000字調查報告，聲稱美國在籌劃9個月後才進行這次極秘行動。他引用了「直接了解作戰的匿名人士」，指深海潛水員在管道埋下C4炸藥，後用飛機投放的水底聲納引爆。

圖為2022年9月，放置在德國薩斯尼茨港口的北溪天然氣後備喉管。（Reuters）

報告中寫道，計劃在2022年6月實施。當時北約在德國海岸進行名為BALTOPS 22的大規模演習，但無即時引爆炸彈，而是在9月26日，由一架看似進行常規任務的挪威海軍P8偵察機投放聲納，聲納在進入海底後數小時引爆炸藥。

北溪天然氣1號及2號管道在9月26日先後爆炸，大量的天然氣從海底冒出。。

報告指出美國之所以這樣做，是為中斷歐洲對俄羅斯的依賴。拜登（Joe Biden）和他的團隊，包括國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），都曾公開反對北溪2號工程。因這會使歐洲在未來數十年與俄羅斯天然氣掛鈎。在俄烏爆發後，相關的爆破計劃被付諸於行動。

在北溪天然氣管道爆炸發生後，西方國家最初把矛頭指向俄羅斯，但沒法找出事件與俄羅斯有關的證據。德國對事件由西方國家所為，目的是嫁禍俄羅斯的理論持開放態度，丹麥和瑞典也加入調查，然而至今還未有答案。

俄羅斯曾指俄方會炸毀北溪管道的指控是愚蠢和荒謬。

現年85歲的赫什是知名調查記者，他曾在1969年揭露美國在越南戰爭參與「美萊村大屠殺」盛名，在1970年獲得普立茲獎。他後來亦參與了報道水門事件，美軍在伊拉克虐囚等事件。不過，近年他的報道備受質疑，包括美軍如何尋找拉登（Osama bin Laden）和質疑敘利亞叛軍對平民使用化學武器，赫什被指過份依賴匿名者消息來源，缺乏證據。