荷蘭阿姆斯特丹擬搬遷紅燈區　歐洲藥品管理局反對選址

荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）計劃搬遷「紅燈區」，另覓新址建設多層式「色情中心」。目前三個選址中，有兩個只距離歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）總部約10分鐘步程，EMA對選址表示強烈反對。



EMA發言人表示，反對在阿姆斯特丹南部商業區的總部附近建立多層式色情中心，EMA對該項目「非常憂慮」，擔心出現滋擾、毒品交易、醉酒和行為不檢等問題。為確保僱員和專家工作環境安全，EMA正在與歐盟委員會協調，透過最高級的外交及政治層面處理事件。

EMA強調，與荷蘭政府簽署的協議，內容包括保證EMA設施「安全與安寧」。該機構僱用了900多名員工，並經常會在晚上接待各國訪客。EMA對於保護歐盟的公共衛生至關重要，其工作不應受到任何威脅。

阿姆斯特丹紅燈區雖是旅遊熱點，但附近居民長年投訴受滋擾，市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）下令把紅燈區搬遷，另覓新址建造色情中心。該中心預計可容納約100名性工作者，設有酒吧、餐廳、夜生活和色情娛樂場所。

當局上月宣布了三個可能地點，其中兩個接近EMA總部。但霍爾斯瑪認為，兩處選址均距離EMA至少有一公里，警方認為安全風險很小。加上性工作者將在室內，不會像現有紅燈區般有遊人在街頭聚集。