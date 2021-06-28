不只大麻和紅燈區！ 阿姆斯特丹疫後冀改變形象

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-28 19:42

自2020年各國因新冠肺炎疫情封關以來，阿姆斯特丹（Amsterdam）本地人這一年多以來得到了「難得寧靜」的機會。在市中心，這裡沒有過去因喝酒而嘔吐的人，也沒有醉酒的人在運河旁邊「大小二便」。街道變得平靜，跟波平如鏡的水道相映成趣。

荷蘭首都阿姆斯特丹對遊客來說，是個「享樂天堂」。對休閒用藥物（recreation drugs）、大麻、妓業等被外界認為是「禁忌」的容忍政策，吸引了世界各地的遊客。

荷蘭阿姆斯特丹著名的「紅燈區」。（Getty Images）

根據2019年的數據，全年高達2,000萬海外遊客來到阿姆斯特丹，其中七成人依次來自德國、比利時、英國這三個國家。

當地政府有研究指出，接近六成到訪阿姆斯特丹的旅客希望來到吸食大麻；有超過一成受訪者表明，如果國外旅客不能到訪大麻店，就不會前往阿姆斯特丹。

多年來，外來遊客與本地人之間的關係已出現不少問題。加上毒品、性交易產業鏈與有組織罪行存在一定聯繫，為了安撫部分本地人的不滿和打擊罪惡，市政府或民間組織近年來一直有意收緊政策，譬如限制遊客造訪市內的大麻「咖啡店」。

不過，這類倡議波及的業界利益太大，因此一直只流於口頭形式的討論。

有研究指出，假若大麻「咖啡店」只向開放予當地人，市內大麻店數目將由現在的160多間，減至不足70間。

阿姆斯特丹市內的大麻「咖啡店」。（Getty Images）

請繼續這個「實驗」吧！

然而，這一年新冠肺炎疫情是一個難得的機會，給予阿姆斯特丹一次嘗試「沒有旅客」的實驗機會。而這一年多的實驗，似乎當地政府和一部分居民都很滿意「實驗成效」。

「阿姆斯特丹確實需要遊客。失去他們，我們那美妙的博物館和餐廳再也沒法生存。」 Nicola Theobald 在阿姆斯特丹生活了 30 年。他深諳遊客對這座水上城市的重要性，但是，他認為疫情期間沒有外來人士喧嘩的阿姆斯特丹，才是他最喜歡的家。「這是一個獎勵。沒有大群人聚集在運河地區⋯⋯我們回到了真正屬於我們的城市，很喜歡這樣。」

當地市議會計劃，在未來數月歐洲各國可能因疫苗接種量陸續提升，而相繼通關並放寬旅遊限制後，局部地「保持現狀」。它本月表明，封鎖措施陸續解封後，阿姆斯特丹將仍然歡迎各地遊客——除了專程來阿姆斯特丹「買醉」、吸毒和舉行狂歡派對的嘈吵遊客。

市議會已花費約10萬歐元（約926,338港元）用於一項名為「享受與尊重」（Enjoy & Respect）的倡議運動，呼籲人們來到這裡欣賞珍貴文化遺產，同時警告不尊重當地生活的遊客，不要造訪當地。

一名顧客在市內一間大麻「咖啡店」內吸食大麻。（Getty Images）

根據CNN的報道，該倡議運動目前針對正在考慮前往阿姆斯特丹旅行的 18 至 34 歲英國男性。它警告英國和荷蘭本地遊客，如果他們在公共場合小便、搗亂或亂扔垃圾，他們將面臨 140 歐元（約1,298港元）的罰款。未來幾個月內，這計劃會將針對旅客人群擴充到其他國家。

「我們不想回到疫情發生前的情景。那時候紅燈區和鬧市娛樂區的大量人群，對居民造成了滋擾。我們一直歡迎尊重阿姆斯特丹及阿姆斯特丹市民的遊客，當然將來也會如此。 至於那些不尊重居民和遺產的遊客，我們給他們的信息是：不要再來阿姆斯特丹。」市議會在本月初發布的聲明說道。聲明用字直接了當，就是告訴那些不尊重當地人生活的旅客：阿姆斯特丹不歡迎你。

相對嘈吵混亂的都市，很多居民寧願要一個沒有遊客的阿姆斯特丹。（Getty Images）

終極兩難局面

當然，可以想像得到，隨著阿姆斯特丹市議會企圖改變「享樂天堂」形象，與之相關的產業鏈，例如大麻「咖啡店」、妓院等從業者的生計將會受到很大影響，甚至亦有機會影響到日常依賴所謂「正當旅遊」的旅遊業配套，如餐廳、酒店等。

市議會這樣明刀明槍「不歡迎」某部分行為不檢的遊客，又會否打擊市內興盛蓬勃的旅遊業？

阿姆斯特丹的梵高博物館。（Getty Images）

「固然我們不想成為以前那個被稱為理想單身派對勝地的城市，但我們又不想成為一處精英場所（an elite venue）。」Theobald說道。

面對這個兩難局面的，不只有阿姆斯特丹。命途相似的還有意大利威尼斯，也是面對著這個「魚與熊掌」的矛盾。如何拿捏當中平衡，正是這些「皇牌」旅遊勝地必需挑戰，且無可避免的終極難關。