TikTok為保歐洲市場推出「三葉草計劃」 允保用戶數據安全

美媒稱TikTok（抖音海外版）3月8日推出「三葉草計劃」（Project Clover），提出每年會在保護逾1.5億歐洲用戶的措施上支出12億美元（約94億港元），並承諾他們的數據會在當地儲存。



TikTok歐洲公共政策總監伯特拉姆（Theo Bertram）8日發網誌稱，公司會建立一個「歐洲TikTok用戶數據的安全飛地」。

《華爾街日報》8日稱計劃包括數週內在愛爾蘭開設2個數據中心，2023年稍後時間在挪威開設第3個中心。

TikTok稱目前儲在在新加坡和美國的歐洲用戶數據將轉移到這3個中心。它們投入使用後，對這3個中心的年度總投資額將達12億歐元。

圖為2022年9月28日，在歐盟總部外飄揚的旗幟。（Reuters）

公司一直面對自美國及歐洲多國的「封殺」的壓力。較近期的是美國眾議院外交事務委員會3月1日表決通過法案，將賦權總統拜登（Joe Biden）在全國禁用TikTok。歐洲議會2月下令員工在用於工作的裝置移除TikTok的應用程式。

TikTok做出此一提案，亦發生在歐盟機構近年對TikTok啟動調查的背景下，包括涉及兒童個人數據處理，以及被指向中國轉移個人數據的調查。

路透社1月19日稱，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）在一場視像會議中向TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）表示，如TikTok不在9月前加大力度遵守歐盟規定，可能會在歐盟面臨被禁。

布雷頓要求TikTok在9月1日的截止限期前，業務符合歐盟的《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA）。

TikTok當時回應稱，致力遵守《數碼服務法》，並講述公司也努力遵守其他歐盟法規，例如是歐盟私隱法例GDPR和有關虛假訊息的行為準則。