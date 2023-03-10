美國情報官員：中國無意對台發動戰爭

美國情報官員周四（3月9日）在眾議院聽證會上說，情報界評估認為即使中國決心取得對台灣的控制權，北京也不希望在台海問題上爆發軍事衝突。



據彭博社報道，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）對眾議院情報委員會說：「我們的評估認為中國不想發動戰爭」。

中情局局長伯恩斯（William Burns）在同一場聽證會上說，在結束防疫清零政策後，北京當局正努力恢復經濟增長，恢復與全球其他經濟領域交流。但是永遠不要低估北京實現兩岸統一的決心。

就像周三（8日）在參議院的類似聽證會一樣， 周四聽證會也強調了中國對美國的威脅程度。美國國家安全局局長中曾根（Paul Nakasone）告訴議員，中國縮小了與美國在科技競爭上的差距。

伯恩斯和海恩斯的證詞與議員和一些軍方官員的觀點相悖，後者認為中國可能最早在2027年攻打台灣。

當被問及美國是否應該放棄對台灣的「戰略模糊」立場時，海恩斯引述總統拜登（Joe Biden）多次發表的聲明稱，美國將幫助台灣防衛來自中國的攻擊。

海恩斯還警告說，若戰爭真的爆發，將產生「巨大的經濟影響」，特別是如果台灣的半導體生產受到干擾的話。她說：「全世界幾乎所有類型的電子設備都裝有從台灣進口的晶片。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

