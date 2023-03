美制裁五華企　指助伊朗購無人機部件

美國財政部3月9日宣布,對伊朗相關問題實施新制裁,當中包括中國的個人及5家公司。他們被指組成的網絡,以支持伊朗的無人機 (UAV) 採購工作。



美財政部表示,當局已對一個支持伊朗採購無人機的中國網絡實施制裁。該部門在一份聲明中稱,該網絡負責向伊朗飛機製造工業公司 (HESA)「銷售和運送數以千計的航空航天部件,包括可用於無人機應用的部件」。HESA曾參與生產伊朗用於攻擊油輪,並出口到俄羅斯的Shahed-136無人機。

根據美財政部公布,被制裁的中國公司包括Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd,該公司被指利用位於香港的幌子公司 Raven International Trade Limited (Raven),促成價值數百萬美元的零部件交易。

其他被制裁的為Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd 、 S&C Trade PTY Co., Ltd 及其中國員工 Yun Xia Yuan ,和總部在深圳的Caspro Technology Co., Ltd。

財政部同日對39個實體實施制裁,他們被指協助伊朗石化公司,例如波斯灣石化工業商業公司(Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company,PGPICC)和 Triliance 進入國際金融體系,並形容為是個每年產生數百億美元的「影子銀行」網絡。

財政部副部長阿德耶莫(Wally Adeyemo)稱,伊朗建構了複雜的逃避制裁網絡,由外國買家、找換行和數十家幌子公司合作,幫助受制裁的伊朗公司繼續進行貿易。