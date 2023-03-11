德國漢堡槍擊案　警方曾接獲匿名舉報質疑槍手精神狀況

德國北部城市漢堡（Hamburg）的宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witness）中心在3月9日晚上發生槍擊事件，一名槍手在中心內槍殺6人後再吞槍自殺，警方10日公布疑犯身份，並承認早前曾接獲匿名舉報，指槍手行為怪異。



路透社報道，漢堡警方及檢察部門10日就槍擊案舉行簡報會，根據當地私隱法，當局指槍手是35歲的「菲利普.F」（Philipp F.），並合法持有一枝半自動手槍，同時亦是一名業餘射手。

當局稱槍手過往沒有任何刑事紀錄或與恐怖組織有關連，因此無礙他擁有槍械權利。不過執法部門曾在1月收到匿名信，投訴人認為槍手可能患有精神病，但對方沒有求醫。

警方2月派員到槍手的住所調查，形容對方合作而且沒有精神病迹象，雙方更閒話家常，警員同時檢查槍手的武器及彈藥是否妥善存放，發現一枚子彈放在不當位置，於是作出口頭警告，對方隨即道歉並即時改正。

不過當局指出，槍手懷疑對宗教信眾抱有怒火，特別是「耶和華見證人」及他的前僱主。官員提到槍手出身於南部一個宗教家庭，並曾經是「耶和華見證人」的成員。

內政部長費澤爾（Nancy Faeser）同日表示，因應槍擊事件，政府計劃進一步收緊槍械管制，準備要求申請槍牌的人士接受心理評估。