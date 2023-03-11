港媒稱麥卡錫倘訪台　北京或邀賀錦麗訪華緩和中美關係

儘管美國眾議院議長麥卡錫已證實不會在台灣會見台總統蔡英文，從而降低了台海發生另一場危機的風險，麥卡錫（Kevin McCarthy）仍沒有排除會在未來到訪台灣的可能性。但消息人士透露，北京可能會效仿1997年的做法，在麥卡錫訪問台灣後，邀請美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪華，以緩解麥卡錫訪台的效應。



綜合中央社及港媒3月10日報道，在前任眾議院議長佩洛西去年8月訪台後，中國人民解放軍開展了前所未有的圍台軍演。如今，麥卡錫的訪台之行正受到華盛頓、北京和台北的密切關注。

不過，一些美方消息人士透露，為了防止中美關係進一步惡化，中國在最近幾個月裏已經研究了一個可能的變通辦法，即參考1997年北京在時任美國眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）訪台後採取的做法。

當時，在金里奇訪問台灣後不久，北京隨即邀請當時的美國副總統戈爾（Al Gore）訪華。報道稱，這樣的安排讓有等級意識的北京政府挽回了面子，也能向強硬派交代，北京得到華盛頓適當的尊重和更好的訪問。

消息人士透露，北京近期也建議，可以考慮在麥卡錫訪台後，邀請賀錦麗訪華。

據英國《金融時報》星期一引述知情人士報道，蔡英文將在4月出訪中美洲時過境美國，並在加利福尼亞州與麥卡錫會面。麥卡錫隔天也向媒體證實這一消息。有消息稱，麥卡錫原定會在今年內訪台，並與蔡英文會面，但麥卡錫被蔡政府說服，同意不在此時訪台激怒北京，避免重演類似去年8月佩洛西訪台引發圍台軍演。

分析家認為，由於美國對中國的不信任不斷增加，北京的上述建議很可能無法實現。一個原因是，美國總統拜登將很可能為此付出政治代價。

美國企業研究所高級研究員庫珀說：「既然北京最近回絕了美國對氣球事件和中國對俄羅斯支持的關注，那麼民主黨為什麼要派兩位可能成為2024年總統候選人中的一人去中國？」

分析人士也說，即使拜登同意派遣賀錦麗訪華，賀錦麗同意不同意又是另一個問題。雖然訪華能讓賀錦麗增強她在未來總統競選中的外交資格，但這將使她承擔另一項不受歡迎的任務。

一名美國前國務院官員說：「我懷疑賀錦麗是否有興趣充當麥卡錫的陪襯，讓麥卡錫沉浸在（訪台的）榮譽之中，而賀錦麗會因為向中國示好而招致抨擊。」

而且，即使賀錦麗最終同意訪華，她可能會利用這次機會在中國的主場批評中國，北京必然不會歡迎這種訪問。