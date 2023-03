從去年就放話要去台灣訪問的美國政壇三把手、共和黨籍眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy),星期二(3月7日)告訴媒體,他會在今年內與台灣總統蔡英文在美國會面。



據彭博社報道,麥卡錫在確認這一消息時也說,這次會面和他可能的台灣之旅並不矛盾,並不排除依然訪問台灣。

路透社星期一(3月6日)引述知情人士報道,蔡英文將在4月初走訪台灣在中美洲兩個邦交國的途中過境美國,並與麥卡錫在加州會面。知情人士說,這個建議由台灣方面提出,意在避免麥卡錫訪台像去年8月時任眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台一樣激怒北京,對台灣的安全造成威脅。

佩洛西訪台:2022年8月3日,佩洛西與蔡英文會晤(蔡英文IG)

台灣總統府發言人林聿禪星期三(3月8日)回應媒體問詢時,也沒有反駁上述消息,僅稱蔡英文的出訪行程和過境安排原本就是「行之有年」,目前各部門正就相關計劃進行溝通準備,具體行程規劃會在定案後說明。

雖然行程的日期和細節還很模糊,但上述消息顯示,台美雙方確實在為將麥卡錫和蔡英文的會面從台北挪至美國做著準備。圖為蔡英文1月出席記者會。(Reuters)

據報道引述的知情人士透露,此次調整會面地點,是在蔡英文政府團隊向麥卡錫提供了中共近期行動的情資,並稱一旦麥卡錫訪台,北京將採取更挑釁的軍事行動後,雙方達成的協議。

簡單來說,雖然從未正式承認,但雙方都朝着落實佩洛西帶頭的「美眾議院議長會台灣總統」的模式去協商安排,並根據最新形勢,擬定最趨利避害的方式。

麥卡錫的台灣之行,其實是他由來已久的競選承諾。早在去年夏天,美國時任民主黨籍眾議院議長佩洛西訪問台灣時,麥卡錫就打出「台灣牌」,承諾如果共和黨執掌眾議院,他將以議長身份再次率團訪問台灣。

今年1月7日,麥卡錫經歷了百年未遇的15次投票後才艱難當選眾議院議長。他上任後沒幾天就兑現了另外一個「抗中」承諾,在眾議院成立一個中國事務專責委員會,來應對北京的挑戰。外界普遍認為,他很快就會安排台灣行程,以進一步鞏固在黨內和國內的威望。

今年1月,麥卡錫經歷了百年未遇的15次投票後才當選眾議院議長。外界普遍認為他很快就會安排台灣行程,以進一步鞏固在黨內和國內的威望。(Reuters)

對於要在2024年先後舉行大選的台灣和美國而言,雙方政界高層的會面都是一把雙刃劍。

綜合部分學者分析,如果落實訪台之行,意味着麥卡錫能進一步兑現競選承諾,在「抗中」已成跨黨派共識的美國政壇進一步凸顯「抗中挺台」立場,而其代價必將是中美關係進一步惡化。

對於台灣來說,再次迎來美國政要訪問有助於獲得更多的國際曝光和支持,而蔡英文任期內兩次建立這樣的訪問關係,對於民進黨而言將是亮眼的外交成績,有利於在來屆總統大選和立委選舉中拉抬聲勢。台灣TVBS此前做的民調也顯示,有過半台灣民眾支持麥卡錫訪問台灣。

當然,隨之而來的風險也十分明確。台灣國防部長邱國正星期一坦言,如果台灣與別國在政治或軍事上合作、交流頻繁,中國大陸解放軍以此為由進一步逼近領空,台灣將會做出反擊,台海兩岸發生衝突的概率不低。除軍事衝突外,若麥卡錫真的訪問台灣,大陸預料也將在經濟層面對台祭出嚴厲制裁。

台灣「外交部」2022年8月9日上午舉行「針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會,外長吳釗燮批評「中國這次進行針對性的大規模軍演,是毫無道理的藉機挑釁」。(截圖自台灣「外交部」YouTube直播)

羅奇:「躲過一劫」

因此,當報道稱台灣提出將會面地點改在美國時,不少美國學者紛紛表示這是「明智之舉」。

華府智庫德國馬歇爾基金亞洲項目主管葛來儀(Bonnie Glaser)直言,這樣做是為了避免來自北京的「過激反應」。美國外交政策委員會印太政策研究員索博利克(Michael Sobolik)也在推特上發文說,對台灣而言安全是最重要的,「如果蔡英文要求轉移地點,很可能她有充分的理由。」

耶魯大學教員,摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)則發推文說,「謹慎是勇敢的一個重要部分」(Discretion is the better part of valor),並以「躲過一劫」(dodging a bullet)形容會面改址。

前美國外交官、保守派智庫保衛民主基金會高級中國研究員辛格爾頓(Craig Singleton)指出,雖然北京對台美領導人在何時何地會面沒有否決權,但也依然「有一票」,北京的反應必然是考慮因素。他認為,麥卡錫與蔡英文在加州見面的決定,是一個有原則、務實且最不挑釁的可行選項。

辛格爾頓接受美國之音採訪時也說,中國大陸無疑會抗議,甚至有可能發動「有限度的軍事演習」作為回應,但過度反應則可能造成反效果,讓台灣民眾對北京更加反感,反而有利於民進黨在選舉中造勢,所以北京會有所保留。

不過,對北京而言,台灣總統訪問美國的嚴重性和挑釁程度,並不亞於美國高位階政治人物訪問台灣。

從歷史來看,時任台灣總統李登輝1995年前往母校康奈爾大學發表演講,引發北京強烈不滿,強硬反制手段包括召回駐美大使、進行大規模軍演等,併成為1996年台灣海峽導彈危機的導火索。

時任台灣總統李登輝(左一)1995年前往母校康奈爾大學發表演講,引發北京強烈不滿,並成為1996年台灣海峽導彈危機的導火索。(網路)

中方反對台美任何形式官方往來

北京已明確表態,堅決反對美台任何形式的官方往來。中國外交部發言人毛寧今天(3月8日)在例行記者會上說,中方嚴重關切蔡英文過境美國的計劃,已向美方提出嚴正交涉,要求澄清。

毛寧重申,中方堅決反對任何形式的美台官方往來,並說任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心,批評台獨勢力是對台海和平與穩定的真正威脅。

台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山此前接受《聯合早報》採訪時研判,蔡英文訪美必定引發北京強烈軍事反應,而具體的反應強度以及如何收場,將取決於具體行程與美台發言內容。

蔡英文訪美的具體行程將是一大關鍵。目前,她的正式行程還未完全曝光。據《金融時報》報道,蔡英文將到訪加州和紐約,多位知情人士也稱,蔡英文已接受邀請,將到加州的里根總統圖書館演講。

北京表明反對美台以任何官方形式往來,圖為中國外交部發言人毛寧3月6日在北京舉行記者會。(中國外交部)

台灣媒體此前報道,不排除蔡英文將到位於華盛頓的國會發表演講。英媒報道沒有說明,華盛頓是否不在行程內。但如果蔡英文赴華盛頓並且在美國國會演講,這個高度政治敏感的活動勢必嚴重激怒大陸。

據台灣三立新聞今晚報道,蔡英文與麥卡錫在美國會面的地點原本可能是敏感的東岸,甚至蔡英文有機會踏上華府,只是蔡英文經過評估後,選擇最不挑釁的選項,拍板在麥卡錫的選區加州會面。

台灣方面提出變更,或許是較好的折衷方案。既能體現出民進黨的「謹慎為民」,也能避免麥卡錫在美國國內招來對華不夠強硬的批評聲浪。

在中美關係惡化,「反華」在美國已成「政治正確」的當下,不論是訪問台灣還是其他的對華策略,麥卡錫的任何行為都可能使中美、台海關係雪上加霜。也正因此,美台的每一步行動都引人關注,也都得慎之又慎。

