李強接棒出任中國總理　外媒聚焦「對商界友善」作風

中央政治局常委中排名第二、曾任上海市委書記的李強3月11日當選中國國務院總理，接棒李克強掌管國務院。中國的新晉總理人選引來多間外媒報道，不少西方傳媒形容他是中國國家主席習近平的親信，也關注他過去常與民營企業打交道的背景。



63歲的李強3月11日正式宣誓就任總理，多間西方傳媒都把他形容作習近平的親信，例如路透社指他是習近平的「心腹」（confidant）、《華盛頓郵報》指是習近平的「忠誠者」（loyalist），也有法媒稱是習近平「最信任的盟友」。

《華爾街日報》則指，李強如今正展示他不僅是外界預期的習近平忠實擁護者，更是習近平會從中聽取意見的人，他在中國走出清零政策方面扮演領導角色，在政府重新關注經濟增長方面發揮作用，這些舉動讓企業家、投資者和政治分析師間出現謹慎的樂觀情緒，認為李強或能對習近平施加溫和影響。

李強2023年3月11日憲法宣誓（香港01直播截圖）

不少外媒也談到李強缺乏在中央工作的經驗，但另一方面，李強過去與民營企業或外國私營企業打交道的背景同樣受到關注，《華盛頓郵報》形容他是處於商業和政治之間，並談到2018年李強擔任上海市委書記時讓電動車廠特斯拉（Tesla）到上海設廠的重要時刻。

文章指，外界會預期他在全國範圍內有更多類似動作，他的優先任務之一便是在疫後與政府監管後安撫投資者的不安情緒。

路透社形容，李強獲廣泛認為是務實和對商界友善的。

新加坡《聯合早報》11日刊出的文章《今接棒李克強出任總理 李強能否重振民企信心？》也指，李強的親商仕途表現，讓一些人期待他會成為民營經濟的守護人，他在經濟領域累積豐富管理經驗，了解民營經濟。

文章又指據一些近距離接觸過李強的人指，他喜歡談論經濟和發展而非政治。