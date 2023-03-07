兩會｜習近平公開批評美國　罕見背後的常見

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3月6日下午看望了參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。

新華社的報道顯示，習近平指出黨的十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年，稱我國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我國實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

另據《華爾街日報》稱，習近平在談話中罕見公開直接批評美國。儘管習近平執政十年來，圍繞中美關係的看法趨於悲觀，但他通常會避免在公開講話中直接批評美國，上述發言似乎偏離了這位領導人的慣常風格。

中美晶片戰已經打響。（REUTERS）

在筆者看來，習近平對美國的批評雖然被稱為罕見，但在中美關係日趨惡化的當下，習近平所言並非是空穴來風。批評美國遏制和打壓中國是中國外交官一直以來的做法，他們這樣做並非只是輿論攻勢，而是中國高層基於局勢研判得出的結果。

習近平以往並未公開批評美國，每每以某些國家暗指美國，是出於維繫中美關係的基本禮貌。現在公開批評美國，不是風格轉變了，而是局勢更加嚴峻了，鬥爭更加激烈了，是矛盾已經不能用禮貌來掩蓋了。

如果說特朗普（Donald Trump）時期美國對中國的大棒還是比較容易應對的貿易戰，那麼拜登（Joe Biden）上台後，美國對中國的遏制和打壓手段已經全方位升級，美國在晶片高科技領域對中國的精準打壓越來越多。中國面臨的外部挑戰形勢更為嚴峻了。

3月7日，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。（01直播截圖）

現在看習近平在兩會期間公開批評美國是罕見，但放眼未來相當長一段時間，中美互相批評，中國領導人直接批評美國的頻率只會越來越高。

上至美國總統，下至美國政府官員，公開批評中國甚至是中國領導人早就是常態。上個月，拜登在國情咨文演講中多次公開提到中國，脱口而出：「沒有一位世界領導人想和中共領導人習近平換位置。」

拜登有自己的國內議程，不顧基本的禮貌直接語言攻擊習近平是政治需要。習近平也有國內政治議程。在兩會這樣的場合批評美國何嘗不是凝聚人心團結對外的需要。

和拜登無下限語言攻擊中國領導人不同，習近平只是基於雙方關係矛盾的現實批評美國，進而表達對美國的不滿，這本就是國際政治常態，不值得大驚小怪過分發揮。習近平過去的克制不是習近平必須固守的窠臼和枷鎖。