美國防官員：中國高超音速武器領先俄羅斯

美國國防情報局（DIA）官員說，中國在高超音速武器開發方面領先於俄羅斯，並可能已部署一種能打擊美國在太平洋基地的武器。



彭博社報道，美國國防情報局分析部門首席科學家弗雷斯特勒（Paul Freisthler，暫譯），3月10日在眾議院軍事委員會供證時說，過去20年，中國通過密集和重點投入、開發、測試和部署，極大地推進常規和核武器高超音速導彈科技和能力的發展。

儘管中國和俄羅斯都成功展開多次高超音速武器試驗，並可能已部署作戰系統，但中國在支持基建設施和系統數量方面都領先於俄羅斯。

他透露，中國還在研發一種裝有高超音速滑翔彈頭的洲際彈道導彈，2014年開始測試，在2021年7月的一次系統測試中，這個高超音速武器環繞地球飛行。

俄羅斯3月10日對烏克蘭的導彈襲擊包括約6枚莫斯科的「匕首」高超音速導彈 （Kinzhal）。匕首的飛行速度達10馬赫，射程約2,000公里。

俄羅斯還擁有「先鋒」高超音速滑翔飛行器（Avangard）。莫斯科聲稱這種飛行器可用超過20馬赫的速度飛行，射程超過1萬公里。

弗雷斯特勒說，莫斯科也正研製一種空射高超音速導彈（Kh-95），並宣布計劃為「薩爾馬特」洲際彈道導彈（Sarmat）安裝一高超音速滑翔飛行器。

美國尚未宣布高超音速武器投入使用。美國空軍、海軍和陸軍正開發獨立的系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

