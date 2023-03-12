格魯吉亞示威　俄外長拉夫羅夫：似2014年烏克蘭「政變」

南高加索（South Caucasus）國家格魯吉亞（Georgia）因「外國代理人」法案爆發大規模抗議後，俄媒3月10日引述俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱，這與烏克蘭2014年的「政變」 類似。



根據塔斯社，拉夫羅夫出席俄羅斯第一頻道電視台（TV Channel One）節目大博弈（The Great Game）時稱：「這與（發生在）基輔獨立（廣場的事件）非常相似。」

拉夫羅夫稱法案只是發動政變企圖的藉口，又指責歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對格魯吉亞事件發表的言論是虛偽，稱：「儘管某些歐洲國家擁有相同規則，在同一領域存在更嚴厲規定，博雷利眼都不眨地表示格魯吉亞夢想黨所提倡的法案與歐洲價值觀相矛盾並在格魯吉亞加入歐盟的道路上設置障礙。總的來說，這種虛偽顯而易見」。

格魯吉亞國會7日審議被反對派稱為「俄羅斯法案」（Russian-style law）的「外國代理人」法案，數以千計示威者同日在首都第比利斯（Tbilisi）抗議。示威持續至8日晚，格魯吉亞執政黨9日宣布撤回這項具爭議的法案。

這份草案訂明從國外獲得的資金超過20%的獨立媒體及非政府組織，必須註冊為「外國代理人」，否則會面對巨額罰款。反對派質疑法案用於打壓異見及新聞自由，或對格魯吉亞申請加入歐盟有影響。

博雷利認為，法案對格魯吉亞是非常糟糕的發展，可能嚴重影響與歐盟的關係。

烏克蘭2014年發生政變？

拉夫羅夫所說的「政變」，是始於2013年11月的橙色革命。烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）當時擱置與歐盟簽署協議，引發大批民眾不滿並前往烏克蘭首都基輔（Kyiv）的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）抗議，亞努科維奇其後在示威中下台。