美國菲律賓展開聯合軍演　為期3周逾3000士兵參與

菲律賓與美國於3月13日展開為期3周的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演，重點放在強化菲律賓保衛領土及防禦外來威脅的能力，兩國合共超過3,000名士兵參與。



路透社報道，菲美部隊於演習期間將進行多種小型武器實彈操演、大砲與迫擊砲的實彈射擊，以及工兵工事演練。菲律賓陸軍中將布勞納（Romeo Brawner）在開幕儀式後表示：「演習情境包括捍衛菲律賓群島，對抗可能的外來侵略者。由於這是兩國軍隊間的演習，我們將把重點放在防衛作戰，例如空防以及海岸線的防衛。」

大部份的演習將在菲律賓最大軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行，而這亦是美國根據兩國間「加強國防合作協議」（EDCA）目前可進入的5個基地之一。雙方協議又表明，美軍可使用這些基地進行聯合訓練、預先部署裝備，以及建立跑道、油庫和軍用營舍等設施，但不能維持常駐部隊。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）上月決定擴大允許美軍進入菲國軍事基地，中方其後批評美菲這項協議是「美國透過與菲國軍事聯盟推動圍堵中國行動的一環」，又指美國為維護自身霸權，出於地緣政治私利，抱持冷戰思維，不斷升級美菲軍事合作，在菲增加軍事基地和部署，這些舉動名為人道救災、助力經濟發展，實則拉菲反華，將菲綁上地緣爭鬥的戰車，嚴重危害菲國家利益及地區和平與穩定。