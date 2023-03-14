美英澳宣布核潛艇合作計劃澳洲買最多5艘　拜登：不配備核武

美國、澳洲和英國領導人公布了向澳洲提供核動力攻擊型潛艇計劃的具體細節。這是一項涉及數千億美元投資的重大舉措，旨在對抗中國在印太地區的野心。



路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）星期一（3月13日）在加利福尼亞州聖迭戈海軍基地，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）及英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會晤後，一起舉行聯合新聞發布會，公布澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艇項目細節。

拜登說，2021年達成的AUKUS協議，是美國與兩個「最堅定、最有能力的盟友」，共同致力於自由開放的印太地區的一部份。

辛偉誠稱之為「強有力的夥伴關係」，他說：「這將是有史以來第一次，3支潛艇艦隊在大西洋和太平洋共同努力確保我們未來多年的海洋自由。」

根據AUKUS協議，美國計劃於2030年代初，向澳洲出售3艘由通用電力（General Dynamics）建造的維珍尼亞級（Virginia-class）核潛艇，澳洲擁有向美國多購買2艘的選擇權。

聯合聲明說，這是一個多階段項目，最終將推出一種「三方開發」的新型SSN-AUKUS級潛艇。新潛艇將採用英國的下一代設計和美國的「尖端技術」，並在英國和澳洲生產和運營。

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澳洲國防官員說，到2055年，這個項目將耗資2,450億美元（約1.9萬億港元）。

拜登強調，澳洲購買的潛艇將是核動力潛艇，而不是配備核武器的潛艇，他說：「這些潛艇上不會有任何類型的核武器。」

另據澳洲和英國的一份聲明，英國首批SSN-AUKUS級潛艇將於2030年代末交付，澳洲的首批SSN-AUKUS級潛艇則在2040年代初交付。

英國說，SSN-AUKUS級潛艇將由英國航空航天系統公司潛艇製造公司（BAE Systems）和勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）建造。

美國高級官員說，依照AUKUS協議，美國和英國還會在西澳部署潛艇，以協助訓練澳洲海軍並增強威懾力。

聯合聲明說，美國和英國最快將於2027年開始在澳洲輪流部署，而一名美國高級官員說，美國和英國未來幾年在澳洲部署的潛艇將分別增加4艘及1艘。

本文獲《聯合早報》授權轉載

