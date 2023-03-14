路透社：印度不鼓勵以人民幣作外貿結算

英媒3月13日援引多名消息人士稱，由於與中國長期存在多種分歧，印度已要求銀行和貿易商避免使用人民幣支付俄羅斯商品。



路透社13日引述3名印度政府官員表示，印度已成為俄羅斯石油和折扣煤炭的最大買家，它更願意使用阿聯酋迪拉姆（Dirham，AED）進行外貿結算，而不鼓勵使用人民幣。

一名直接參與此事的政府官員表示，印度對以人民幣結算的外貿「不滿意」。另一名官員表示，在兩國關係改善之前，印度不能允許使用人民幣結算。

中印士兵自 2021 年以來，多次在有爭議邊境地區陷入對峙。

消息人士沒有說明印度不願接受人民幣結算，背後是否有經濟原因。

印度最大水泥生產商超科水泥公司（UltraTech Cement）2022年使用人民幣購買了俄羅斯煤炭，引發當地官員擔憂。消息人士表示，超科交易後，印度政府與央行官員、銀行高管曾一同審查交易情況。

兩名知情銀行業官員表示，印度儲備銀行（RBI）並不熱中於使用人民幣進行外貿結算，並證實政府不鼓勵他們使用人民幣。而俄羅斯熱中於人民幣結算，因為這有助於他們從中國購買商品。

報道稱，印度煉油廠最近幾週開始使用盧布結算部份俄羅斯石油進口，部份付款已由印度國家銀行通過該國在俄羅斯的盧布往來戶口處理。但大部份貿易仍以其他貨幣進行，因為盧布只可以部份兌換，而且兩國尚未敲定框架。

一名官員表示，政府預計未來幾個月將以迪拉姆向俄羅斯支付大部份款項。