印度崛起將如何影響中美關係？

隨着中國經濟發展的飽和以及中美關係的持續惡化，中國經濟面臨下滑趨勢。與此同時，隨着產業轉移，越南等東南亞國家和印度正成為世界經濟的焦點。誰將是下一個中國呢？這種變化如果持續下去，又將如何影響中美關係？



全球化中心從大西洋向太平洋的轉移，世界先是見證了日本的崛起，然後是亞洲四小龍的輝煌。過去30年讓世人見證中國不僅是下一個超級日本，而且是一條巨龍。中國崛起及世界影響力的基礎在於經濟全球化，一是因為改革開放政策，融入世界經濟秩序，中國抓住全球化機遇，由此在不經意間順勢而起。二是順勢成為新一輪經濟全球化的推動者。

中國之後，全球化的下一站又將在哪裏？越南會是下一個中國嗎？或者說越南會是新一代的世界工廠嗎？這是目前人們在談論的時髦話題。

越南興安省的Hung Viet服裝出口工廠，數名女工在首埋工作。（路透社/資料圖片)

「人口冠軍」今年4月將逆位

從體量上來看，越南不足以成為下一個中國，或者下一個縮小版的中國，也不足以成為新一代世界工廠。但是，越南成為亞洲新四小龍之首則綽綽有餘。與當今世界經濟持續低迷與悲觀相對照，越南與東盟國家的經濟起飛顯然是一道亮眼的風景線，加上緬甸、柬埔寨、老撾的廉價勞動力，泰國、越南、印尼和菲律賓的成本優勢，以及新加坡和馬來西亞的成熟製造商，交織成一張龐大完整的製造業大網，正在推動東盟成為亞洲僅次於中國和印度的第三個增長極。

相比越南等東南亞國家，印度無疑最有可能成為下一個中國，而且將是一頭巨象。隨着人口超越中國，印度將是自1950年代聯合國開始跟蹤全球人口數據以來的首次「人口冠軍」換位。

預計到2023年4月中旬，印度人口將會越越中國，是1950年代記錄以來首次「人口冠軍」換位。 (REUTERS)

今年GDP增長料達7.2%

另外，根據國際貨幣基金組織的數據，去年印度國內生產總值（GDP）已超過英國，成為世界第五大經濟體。亞洲開發銀行預計，印度經濟今年將以7.2%的驚人速度增長，這一增速在亞太地區46個國家中名列第一。顯然，由中美競爭加劇以及冠病疫情引起的全球供應鏈多元化趨勢，是近年來印度經濟增長的重要驅動力。

受巨大潛在市場的吸引，蘋果公司已開始在印度組裝最新的iPhone 14，並試圖將中國和其他地區的部分生產線轉移至印度。台灣富士康已經開始與印度自然資源集團韋丹塔（Vedanta）合作在印製造半導體。

在日本國際合作銀行2022財年調查中，印度在日本企業海外擴張可能目的地名單中名列首位，這是印度三年來首次奪回該榜單桂冠。印度的GDP預計將在2025年超過德國，在2027年超過日本，成為僅次於美國和中國的第三大經濟體。總理莫迪承諾，到2047年印度獨立100周年之時，印度將成為發達國家。

印度的崛起又將如何影響中美關係？令人感興趣的是，到時美國是否會選擇聯中抗印呢？就如同目前美國選擇聯印抗中一樣。

作者鮑盛剛就業於加拿大海外集團，本文獲《聯合早報》授權轉載

