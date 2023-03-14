中國外交部：美英澳三國不應開展核潛艇合作　促傾聽國際呼聲

中國外交部發言人汪文斌3月14日主持例行記者會。有記者就美英澳核潛艇合作的相關問題提問。



汪文斌表示，美英澳建立所謂的三方安全夥伴關係，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定，愛好和平的國家，對此表達了嚴重關切和堅決反對。美英澳發佈的最新聯合聲明表明，三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。

汪文斌指出，美英澳三國核潛艇合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，違反不擴散核武器條約的目的和宗旨，三國聲稱將遵守最高核不擴散標準，純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督豁免安排，嚴重損害機構權威，中方對此堅決反對。

汪文斌說，中方要在此嚴正指出，核潛艇合作事關不擴散核武器條約的完整性、有效性和權威性。相關保障監督問題，涉及機構所有成員國利益，應由機構所有成員國通過透明、公開、包容的政府間進程，共同討論決定。在各方達成共識之前，美英澳三國不應開展核潛艇合作，機構秘書處也不得擅自與三國商簽保障監督安全。

汪文斌強調，亞太是世界上最具有活力、增長最快的地區，這一局面彌足珍貴。中方敦促三國傾聽國際社會和地區國家的呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，切實履行國際義務，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。