捷克眾院議長3月下旬率百人商務訪團抵台

捷克眾議院議長阿達莫娃3月底將率領歷來最大代表團訪問台灣。



據台灣《自由時報》報道，捷克眾議院議長阿達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）2023年3月下旬將率領大型商務代表團訪台。

捷克台灣商會星期二（3月14日）說，代表團將有超過100人，是捷克史上最大規模訪台團。捷克工業聯合會主席哈納克（Jaroslav Hanak）和捷克台灣商會會長迪維什（Pavel Divis）將一同參與，參團企業代表則來自納米技術、電動汽車、半導體、醫療保健創新、人工智能、循環經濟、智慧城市、資訊及通訊科技和能源領域等。

捷克台灣商會說明，眾院議長等近50名參與者將搭乘政府專機，先訪問韓國，然後到訪台灣。另有50餘家企業代表將乘坐商業航班，屆時一同抵台展開訪問。

捷克台灣商會會長迪維斯說，世界各地的生產和供應鏈都在重新調整，烏克蘭衝突進一步加劇此過程。捷克與台灣的關係不斷加深，加上即將訪台的商業代表團，「我們看到了新的驅動力和絕佳機會」。

捷克台灣商會聯合創始人兼主任雷茲科娃 （Alice Rezkova）說，2023年眾議長的訪問之所以吸引創紀錄的關注和興趣，是建立在以往訪問成功的基礎上。捷克台灣商會在選擇參與者時，致力於將最多樣化的公司和企業群體帶到台灣。

代表團訪台期間，捷克台灣商會會在3月26日在開設快閃店，向台灣市場介紹捷克品牌和產品，這是測試當地市場潛力的最好機會。

訪團在台期間活動排滿，包括舉行捷克–台灣中心成立儀式、參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。

智慧城市展是太平洋地區ICT盛會。捷克館將由阿達莫娃揭幕；捷克館關注智慧醫療、人工智能、智慧教育、綠色能源和循環經濟，捷克企業代表將利用這次機會展示能力。商會還會在3月25日至26日舉辦亞洲首屆捷克黑客松（Ideathon：Dumplings Hack 1.0.1），將涉及捷克和台灣的新創公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載

