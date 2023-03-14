英媒：印度將強制手機廠商讓用家卸載預裝App

路透社14日引述2名消息人士以及一份政府文件稱，印度計劃推出一項新的安全法規，強制要求智能手機廠商允許用戶卸載已預先裝置其中的應用程式（App）。



一名印度官員稱，預裝的App可能是一個保安弱點，我們希望確保包括中國在內的任何外國都不會利用它。這是國家安全問題。」

路透社引述分析人士稱，此舉可能導致智能手機廠商在印度發布新產品的日期延後。蘋果、三星和小米等手機廠商在預裝App方面會因此面臨損失。

兩位知情人士稱，根據新法規，手機廠商將必須提供卸載的選項，新機型將由印度標準局（BIS）授權的實驗室進行合規檢查。

印度政府還在考慮強制要求對每一次重大操作系統更新進行篩查，然後再向消費者推出。

文件還顯示三星、蘋果和中國的幾家智能手機廠商的代表都出席這次閉門會議。

內文還補充說，新規生效後手機製造商有1年的時間來遵守它，但具體日期尚未確定。

印度近期似有加強對App規管的迹象。據印度亞洲國際新聞（ANI）2月5日引述政府消息人士報道，印度將禁止超過230個與中國有關聯的App，受影響的是138個賭博應用程式，以及94個借貸應用程式。