印度下架54款中國製手機程式｜現在越黎越多人注重個人私隱，就連 Apple﹑Facebook 這些大機構都會特別強調用戶的私隱問題。近日，印度政府再次禁止部分中國 Apps，這已是印度繼 2020 年後，第二次大規模下架中國 Apps。



《Free Fire》在印度用戶極多，這次禁令或會流失大量玩家（bloomberg圖片）

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先在 2020 年，印度根據「資訊技術法」（Information Technology Act 2000）把 220 款中國 Apps 下架，包括在當地很多人使用的 TikTok﹑WeChat﹑UC News﹑Bigo Live等，原因是認為這些 Apps 會在背後收集用家數據，以及秘密回傳到印度境外的伺服器。

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2 月 14 日，印度政府再針對當地上架的中國 Apps 發出禁令，禁止 54 款 Apps 在印度上架，這些 Apps 包括騰訊、阿里巴巴、網易等中國大企業旗下開發的程式。而名單中，竟還找到大逃殺手遊《Garena Free Fire - Illuminate》，《Free Fire》的印度的知名度，不下於《PUBG M》，這次禁令應極影響《Free Fire》的玩家人數和下載量。

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印度政府再次發出禁令的原因，是他們認為這些 Apps 得到不同的關鍵權限，會收集玩家的數據和危害印度國家安全，與上一次的大規模下架理由相似。

資料來源：bloomberg

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