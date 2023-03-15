能想像美國防部反應？　俄羅斯大使談倘別國無人機靠近紐約三藩市

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）3月14日就黑海無人機事件問道，如果有其他國家的無人機接近美國的紐約或三藩市，能否想像美媒或美國防部會有何反應。



安東諾夫接受14日接受美媒採訪時稱：「你能想像這樣的一架無人航空載具（UAV）突然出現在紐約或三藩市附近嗎？」

他說：「你能想像美國傳媒、五角大樓對這架無人機的反應？它是什麼樣的無人機？傳召我到國務院前想想這一點」。

安東諾夫稱，「這是一架多用途（無人機），具達1,700公斤有效載荷的打擊能力。告訴我，任何一國的國防部遇到這種在其邊境出現的危險威脅，會作出什麼反應？」

美國軍方14日表示，旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機同日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器並於黑海上空墜落。美軍其後批評俄方行為魯莽，又傳召安東諾夫交涉。

安東諾夫到訪美國務院後說，俄羅斯把美軍MQ-9無人機在黑海上空進行偵察任務視作挑釁，又稱俄方主張建立符合兩國人民利益的與美國務實關係，不尋求與美國衝突。

俄羅斯國防部則稱，當天上午一架美國MQ-9無人機由於自身飛行過猛墜入黑海，俄羅斯戰機沒有與其接觸，也沒有使用武器。