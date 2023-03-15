美國MQ-9無人機黑海上空遭俄戰機攔截撞毀　華府傳召俄國大使交涉

美國軍方3月14日表示，旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機同日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器，並於黑海上空墜落。美國軍方其後批評俄方行為魯莽。



多間美媒引述國防部官員指，該架無人機當時正與兩架蘇27型戰機在黑海公海上空執行任務，其中一架俄戰機其後故意飛到無人機前方，並向其傾倒燃料；無人機的推進器隨後受損，最終墜入黑海。官員又形容，俄方的行為「極魯莽和不專業」。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，華府會傳召俄羅斯駐華盛頓大使安東諾夫（Anatoly Antonov），美國駐莫斯科大使亦向俄國外交部發出強烈訊息，而華府官員亦已向美國盟友及夥伴知會今次事件。

俄羅斯國防部則回應指，美方無人機在抵近俄羅斯邊境時關閉了應答器，而俄方戰機在攔截時並沒有使用機上武器，亦沒有與之接觸，並稱無人機是因急速轉彎時失控而墜海。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）其後引述安東諾夫與美國國務院官員後的言論，稱美國處理事件的方式是挑釁，重申俄美兩國需「非常謹慎地」前進，強調俄羅斯無意與美國爆發衝突。

MQ-9全長約11米，主翼展長20米，可以在地面遙控操縱。其飛行高度可達1.5萬米，超過民用飛機，而且拍攝畫面精度高，監視能力較強。MQ-9分為攻擊型和偵察型，鹿屋基地部署的是偵察型。