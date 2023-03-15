英外相：英國將在必要時和中國進行「直率的對抗性對話」

繼英國政府3月13日發布更新版《安全、防務與外交政策綜合評估》報告（2023 Integrated Review Refresh） 後，英國外相祁湛明（James Cleverly）表明，若有必要，英國將與中國就分歧議題進行「直率的對抗性對話」。



《亞洲新聞台》報道，祁湛明認為，英國與中國的關係複雜，無法用一個詞來形容。他說，「中國是世界上一股龐大、複雜、富裕、強大和不斷增長的力量」，因此英國不得不以一種校準方式作出回應。

祁湛明認為，中英兩國能在符合全球利益的領域繼續保持密切合作，如氣候變化和環境保護等。但在中國對待新疆維吾爾族穆斯林的方式，以及香港問題等議題上，英國將在必要情況下，與中國進行「直率的對抗性對話」。

針對英國的新版《安全、防務與外交政策綜合評估》報告，祁湛明說：「2021年的綜合審查是自冷戰結束以來，（英國）對國防、外交和發展政策的最全面評估。當然，隨着俄羅斯對烏克蘭的入侵，我們進行總結是正確的。」

他認為，英國兩年前做出的許多評估已被證明是「絕對可靠的」，且正在以「比預期更快的速度」發生。

為了應對來自俄羅斯和中國的威懾，英國正在研究如何補充國防儲備，以及與盟國合作。

他說，英國計劃在本世紀20年代末將軍費提高到國內生產總值（GDP）總量2.5%的目標，這表明英國打算繼續成為北約（NATO）組織中的強國，並支持歐洲-大西洋防務架構，同時關注印度-太平洋地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

